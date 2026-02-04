Con le sue rivelazioni shock e i suoi celebri colpi di testa, Fabrizio Corona non si è mai fatto troppi scrupoli nel pubblicare materiale controverso e compromettente, spesso anche su persone a lui vicine. Negli anni, questo atteggiamento gli è costato amicizie, relazioni e problemi giudiziari.

Eppure, anche l’ex re dei paparazzi sembra avere dei limiti. O almeno, una sua personale idea di etica. Una rivelazione che ha spiazzato tutti è arrivata di recente durante la sua ospitata a Peppy Night, il programma condotto da Peppe Iodice.

Il retroscena su “Falsissimo”: una puntata mai realizzata

Fabrizio Corona ha raccontato di aver deciso di non realizzare una puntata di Falsissimo che, a suo dire, avrebbe potuto facilmente raggiungere milioni di visualizzazioni. Si trattava di un gossip clamoroso, un intreccio di storie e personaggi famosissimi, perfettamente inserito nell’attualità e capace di lasciare il pubblico senza parole. “Avevo una puntata da milioni di visualizzazioni, una roba forte, fortissima. Un incastro di personaggi e gossip pazzesco. Se l’avessi raccontata io, con il mio modo, sarebbe stato qualcosa di incredibile”.

Secondo quanto raccontato da Corona, il pubblico sarebbe rimasto letteralmente incollato allo schermo, incredulo davanti a una storia che sembrava impossibile da essere vera.

Nessun legame con il caso Signorini

L’ex paparazzo ha voluto chiarire subito un punto fondamentale: questa vicenda non ha nulla a che vedere con i casi affrontati in passato e non riguarda il caso Signorini.

Proprio per evitare speculazioni e accostamenti forzati, Fabrizio Corona ha precisato che si tratta di una storia completamente diversa, mai trattata prima e destinata – probabilmente – a restare segreta.

Il motivo della scelta: “Avrei rovinato una persona a cui ho voluto bene”

Il vero motivo della sua autocensura, però, è emerso solo dopo. Sul palco del Peppy Night, Corona ha confessato di aver deciso di fermarsi per proteggere una donna con cui in passato ha avuto un legame sentimentale molto forte. “C’ho pensato a lungo: lo faccio, non lo faccio… alla fine non l’ho fatto. Non per paura, ma perché una delle protagoniste era una persona che è stata legatissima a me. Se l’avessi raccontata, l’avrei rovinata per sempre”.

La nuova vita di Fabrizio Corona

Nel finale del suo intervento, Corona ha parlato anche del suo presente, raccontando una fase della vita decisamente più stabile e serena. “Ho un cuore? Sì, ma solo per due o tre persone. Ora però ho una dimensione nuova: sono felicemente fidanzato, ho un secondo figlio e sto con questa ragazza da quattro anni. Siamo contenti”.