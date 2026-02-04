Dopo aver accusato Gerry Scotti di aver intrattenuto presunti rapporti extraprofessionali con alcune ex letterine di Passaparola – accuse che sono state smentite da numerose protagoniste del programma – Fabrizio Corona torna all’attacco del celebre conduttore Mediaset.

Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, trasmissione in onda su Canale 21, l’ex re dei paparazzi ha rilanciato le sue dichiarazioni, soffermandosi in particolare sul fatto che Scotti non lo avrebbe mai querelato per quanto affermato pubblicamente.

Fabrizio Corona: “Gerry Scotti non mi ha denunciato per l’exceptio veritatis”

Secondo l’interpretazione fornita da Corona, il volto storico de La ruota della fortuna avrebbe evitato le vie legali per timore di un possibile contraccolpo in tribunale: “Gerry Scotti non mi ha denunciato, sai perché? Perché se vai in aula e quello che accusi ti porta le prove fai una figura di mer**. Si chiama exceptio veritatis, quindi meglio se non denuncia”.

Corona ha poi fatto riferimento a una successiva intervista rilasciata dal conduttore al Corriere della Sera, sottolineando come, a suo dire, non ci sarebbe stato alcun mea culpa: “Dopo quello che è successo ha rilasciato un’intervista e non ha fatto un mea culpa, si è solo dispiaciuto per le ragazze”.

Infine, l’affondo: “Andate a vedere i video di Gerry Scotti in rete, girati tra fine anni ’90 e inizio 2000. Avete visto come palpeggiava le ragazze a Passaparola?”.

L’attacco a Mediaset e la verità sui soldi: “Ho guadagnato milioni”

Nel corso dell’intervista, Peppe Iodice ha chiesto a Fabrizio Corona quali fossero le reali motivazioni dietro il suo attacco frontale al sistema televisivo e a Mediaset. La risposta dell’ex paparazzo è stata diretta e senza filtri: “Questa roba la faccio per soldi, ma anche la tv è nata per soldi. I conduttori lavorano per soldi, gli artisti lavorano per soldi, anche i calciatori”.

Corona ha poi rivendicato il proprio successo economico, sganciandolo dal solo progetto Falsissimo: “Io guadagno tanti soldi, ma non è solo grazie a Falsissimo. Guadagno fin da quando avevo 25 anni. Ho guadagnato milioni di euro”.

Gli amici vip di Fabrizio Corona nel mondo della tv

Nonostante le continue polemiche, Corona ha dichiarato di avere ancora solidi legami affettivi nel mondo dello spettacolo. In particolare, ha citato due nomi noti del panorama televisivo italiano: “Nel mondo dello spettacolo ho due grandi amici. Uno è Massimo Giletti e l’altro è il patron de Le Iene, Davide Parenti”.