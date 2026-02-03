A cura di Annalisa Accardo

Nei giorni scorsi, Davide Maggio ha diffuso la lista dei concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe presentato ai vertici Mediaset per la prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Tra i nomi segnalati, figuravano anche Karina Cascella e Vincenzo Schettini, che hanno prontamente smentito la loro presenza. In particolare, Schettini risultava inizialmente “in forse” a causa dei suoi impegni lavorativi.

Chi è Vincenzo Schettini

Oltre a essere molto attivo sui social, Vincenzo Schettini è docente di fisica in una scuola superiore e fondatore del progetto “La Fisica Che Ci Piace”. La notizia della sua presunta partecipazione al reality ha subito scatenato critiche e commenti negativi, spingendo il professore a chiarire la vicenda.

La smentita ufficiale di Schettini

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Vincenzo Schettini ha precisato: “È uscito un articolo che poi è rimbalzato su altri giornali che parla della mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. È vero che sono stato chiamato, ma ho detto immediatamente di no. Appena mi è stata prospettata questa possibilità ho ascoltato e ho subito detto di no. Quindi il mio nome su quell’articolo non doveva neanche comparire”.

L’appello contro i commenti negativi online

Il professore ha spiegato che la necessità di intervenire nasceva dalla grande mole di commenti negativi ricevuti: “Quando è venuta fuori questa notizia ho cominciato a ricevere messaggi non belli. Per favore smettiamola, tutti quanti, di credere a tutto quello che leggiamo in rete. Tutto questo è diseducativo perché sono convinto che questi commenti poi li scrivano gli adulti, e questo è un pessimo esempio per i nostri figli. Se proprio dobbiamo commentare e dire schifezze, respiriamo tre volte e tacciamo… che è meglio. Grazie”. 