Nei giorni scorsi, Davide Maggio ha diffuso la lista dei concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe presentato ai vertici Mediaset per la prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Tra i nomi segnalati, figuravano anche Karina Cascella e Vincenzo Schettini, che hanno prontamente smentito la loro presenza. In particolare, Schettini risultava inizialmente “in forse” a causa dei suoi impegni lavorativi.

Chi è Vincenzo Schettini

Oltre a essere molto attivo sui social, Vincenzo Schettini è docente di fisica in una scuola superiore e fondatore del progetto “La Fisica Che Ci Piace”. La notizia della sua presunta partecipazione al reality ha subito scatenato critiche e commenti negativi, spingendo il professore a chiarire la vicenda.

La smentita ufficiale di Schettini

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Vincenzo Schettini ha precisato: “È uscito un articolo che poi è rimbalzato su altri giornali che parla della mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. È vero che sono stato chiamato, ma ho detto immediatamente di no. Appena mi è stata prospettata questa possibilità ho ascoltato e ho subito detto di no. Quindi il mio nome su quell’articolo non doveva neanche comparire”.

L’appello contro i commenti negativi online

Il professore ha spiegato che la necessità di intervenire nasceva dalla grande mole di commenti negativi ricevuti: “Quando è venuta fuori questa notizia ho cominciato a ricevere messaggi non belli. Per favore smettiamola, tutti quanti, di credere a tutto quello che leggiamo in rete. Tutto questo è diseducativo perché sono convinto che questi commenti poi li scrivano gli adulti, e questo è un pessimo esempio per i nostri figli. Se proprio dobbiamo commentare e dire schifezze, respiriamo tre volte e tacciamo… che è meglio. Grazie”.