Jessica Morlacchi, storica voce dei Gazosa e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di trasformare il suo successo in un gesto concreto di solidarietà, devolvendo parte del montepremi a diversi rifugi per animali sparsi in tutta Italia.

Tra questi anche il rifugio “I Fratelli Minori” di Olbia. La notizia ha suscitato profonda emozione e rappresenta molto più di una semplice donazione.

L’aiuto concreto ai rifugi

Come spiega Cosetta Prontu, presidente della Lida e colonna portante del rifugio: «Si tratta di un aiuto concreto in un contesto quotidiano fatto di emergenze continue, cure veterinarie spesso costose, approvvigionamento di cibo, manutenzione delle strutture e gestione di animali fragili, anziani o con patologie. Quando abbiamo ricevuto la notizia non ci sembrava vero», ha dichiarato a La Nuova Sardegna.

Il rifugio ospita circa 500 cani e 200 gatti, spesso segnati da storie di abbandono e violenza. La donazione di Jessica Morlacchi rappresenta una vera iniezione di forza: «Ci ricordano che non siamo soli e che il lavoro dei volontari viene visto e riconosciuto».

Un legame silenzioso e costante

Jessica Morlacchi segue da tempo il rifugio “I Fratelli Minori” attraverso i social network, in particolare Instagram e Facebook. La Lida racconta quotidianamente storie di abbandono, rinascite, adozioni e difficoltà.

«Una vicinanza silenziosa ma costante, che si è trasformata in un supporto reale nel momento più significativo della sua carriera recente», aggiunge Cosetta Prontu.

Da Gazosa al Grande Fratello: una carriera tra musica e solidarietà

Dopo il grande successo musicale nei primi anni Duemila con brani entrati nell’immaginario collettivo come www.mipiacitu e Stai con me, Jessica Morlacchi è tornata sotto i riflettori grazie al Grande Fratello.

Il regolamento del Grande Fratello e la solidarietà

A rendere possibile tutto questo è una clausola del regolamento del reality: il 50% del montepremi finale deve essere devoluto a associazioni di volontariato scelte dai vincitori. Negli anni, questo meccanismo ha permesso di destinare risorse importanti a realtà impegnate nel sociale, trasformando il programma di intrattenimento in un’opportunità di sostegno concreto.

Un esempio da seguire

Come sottolinea Cosetta Prontu: «Quando una persona così conosciuta decide di aiutare i rifugi, manda un messaggio fortissimo. Perché accende i riflettori su un mondo fatto di volontari, sacrifici e amore incondizionato per gli animali».

L’invito alla cantante è chiaro: «Le porte del rifugio “I Fratelli Minori” sono sempre aperte. Ci piacerebbe che venisse a trovarci per conoscere di persona i nostri cani e gatti e per vedere con i suoi occhi dove sono finiti quei fondi e quanto bene possono fare».