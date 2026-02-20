Le voci su una possibile storia d’amore tra Elodie e Franceska Nuredini non si fermano, anzi si fanno sempre più insistenti. Da settimane i settimanali di cronaca rosa seguono ogni loro movimento, raccontando di una complicità che, giorno dopo giorno, sembrerebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Il weekend romantico a Venezia

A riaccendere i riflettori è stato il magazine Oggi, che questa settimana ha pubblicato le immagini della loro fuga romantica a Venezia. Le foto mostrano la cantante e la ballerina passeggiare tra le calli, a braccetto, con le mani intrecciate e sguardi che non lascerebbero molto spazio ai dubbi.

“Quanto è dolce Venezia per Elodie e Franceska”, titola il settimanale, descrivendole come due turiste innamorate alla vigilia di San Valentino. Un weekend in Laguna che, secondo molti, rappresenterebbe l’ennesima conferma di una relazione ormai stabile.

Le paparazzate di Diva & Donna e Chi

Non è la prima volta che le due vengono immortalate insieme. Già nelle scorse settimane Diva & Donna aveva pubblicato le immagini di un quasi bacio, spingendosi a ipotizzare che per amore di Franceska, Elodie avrebbe messo fine alla sua relazione con Andrea Iannone, a cui è stata legata dal 2022 al 2025.

Poco dopo è stato il turno di Chi, che le ha sorprese mano nella mano durante una sessione di shopping, parlando addirittura di una possibile convivenza.

Indiscrezioni che, settimana dopo settimana, hanno contribuito ad alimentare il gossip intorno alla coppia.

I precedenti amori e il percorso di Franceska

Franceska Nuredini, ballerina che ha fatto parte del corpo di ballo del tour di Elodie, non è nuova al mondo dello spettacolo. Ha lavorato in programmi televisivi di successo come X Factor Italia e Il Cantante Mascherato, costruendo un percorso professionale solido nel mondo della danza.

Per lei, almeno ufficialmente, si parla solo di un flirt estivo nel 2023 con il ballerino e coreografo Ayoub. Per Elodie, invece, la storia con Andrea Iannone è stata una delle più seguite dal gossip negli ultimi anni, conclusasi prima che emergessero le prime voci sulla presunta relazione con Franceska.

Dalla notte di Capodanno alle foto social

Secondo alcune ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato la notte di Capodanno, quando qualcuno avrebbe raccontato di averle viste scambiarsi un bacio in un locale. All’epoca, però, non era ancora pubblica la rottura tra la cantante e Iannone, e i video circolati online erano poco chiari, tanto da lasciare spazio a interpretazioni contrastanti.

Da quel momento, però, Elodie e Franceska sono apparse sempre più inseparabili: foto insieme sui social, abbracci al tramonto, apparizioni pubbliche una accanto all’altra, fino al recente weekend veneziano che ha riacceso i riflettori mediatici.

Nessuna conferma ufficiale, ma il gossip cresce

Le dirette interessate non hanno mai confermato né smentito le indiscrezioni, scegliendo la via del silenzio. Ma tra passeggiate romantiche, mani intrecciate e una complicità evidente, l’attenzione mediatica continua a crescere.

Se sia davvero amore, solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, Venezia fa da sfondo a quella che potrebbe essere una delle storie più chiacchierate dell’anno.