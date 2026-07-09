Temptation Island, l'intesa tra Soraya e Dimitri mette in crisi Cristian: "Ma non si fa schifo?"

Il percorso di Soraya e Cristian a Temptation Island riprende esattamente dal punto in cui si era interrotto nella scorsa puntata, con nuove immagini destinate a cambiare ulteriormente gli equilibri della coppia. Dopo le rivelazioni della fidanzata sul rapporto ormai in crisi e sulle difficoltà economiche della loro convivenza, il viaggio nei sentimenti prende una piega ancora più dolorosa.

Soraya sempre più vicina a Dimitri: "Non penso più che sia l'uomo della mia vita"

La terza puntata si apre con Soraya nel villaggio delle fidanzate insieme al single Dimitri, con il quale il feeling appare sempre più evidente. Le immagini mostrate a Cristian nel capanno raccontano una sintonia che cresce giorno dopo giorno.

Durante una conversazione, Soraya ammette di non sentire la mancanza del fidanzato e pronuncia parole che segnano un punto di svolta nella loro relazione: "Prima pensavo fosse l'uomo della mia vita, adesso non lo penso più".

Argomenti temptation island

La giovane riflette apertamente sul proprio rapporto sentimentale, confessando di non essere più sicura dei sentimenti che prova per Cristian. Arriva persino ad affermare che Dimitri le ricorda casa, sottolineando quanto si senta a proprio agio con lui nonostante si conoscano da appena pochi giorni.

Cristian incredulo davanti ai video: la crisi diventa sempre più profonda

Le dichiarazioni della fidanzata lasciano Cristian senza parole. Il ragazzo fatica a comprendere come tra Soraya e il tentatore possa essere nato un legame così intenso in soli tre giorni.

Anche parlando con le altre fidanzate, Soraya ribadisce di avere sempre più dubbi sulla propria relazione. Una confessione che colpisce profondamente Cristian, il quale si lascia andare a uno sfogo: "Da lei ricevo mancanze più pesanti, ma non mi sono mai avvicinato a nessun'altra",

Nuove immagini nel capanno: Cristian teme anche un bacio

La tensione aumenta quando Cristian viene richiamato nuovamente nel capanno per assistere ad altri filmati. Le nuove immagini mostrano Soraya e Dimitri ancora più complici e vicini, tanto da far temere al fidanzato che possa arrivare anche un bacio.

La sofferenza diventa insostenibile. Cristian interrompe la visione e si rifugia nella propria stanza nel tentativo di ritrovare un po' di lucidità.

Davanti alle telecamere confessa tutta la sua fragilità: "Vorrei piangere, ma non riesco, non mi vengono nemmeno le lacrime".

Cristian pronto al falò di confronto anticipato

Poco dopo arriva una nuova convocazione nel capanno. Ormai esausto e provato dalle continue immagini della fidanzata insieme al single, Cristian appare deciso a chiedere un falò di confronto anticipato.

Nel suo sfogo finale pronuncia una frase durissima nei confronti di Soraya: "Mi ha portato qua perché pensava che io non fossi più innamorato di lei. Io. Ma non si fa schifo?".

Le nuove rivelazioni sembrano aver compromesso definitivamente il rapporto tra i due protagonisti di Temptation Island, rendendo sempre più probabile un confronto anticipato che potrebbe mettere fine alla loro storia d'amore.