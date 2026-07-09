Ascolti TV 8 luglio: Temptation Island domina con oltre 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share

Ancora un trionfo per Temptation Island. La terza puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda ieri sera su Canale 5, conquista il pubblico e registra ascolti da record, confermandosi il programma più visto della serata.
Il reality di Mediaset ha infatti raccolto 4.007.000 telespettatori, pari a un eccezionale 32,3% di share, numeri che testimoniano il forte interesse degli italiani nei confronti del programma e della nuova edizione.
Ascolti TV: tutti i dati della prima serata
Alle spalle di Temptation Island, su Rai 1 il programma Lino d’Italia – Storia di un itALIENO ha interessato 1.553.000 spettatori, ottenendo il 10,7% di share.
Su Rai 2, il film Tutta la Verità su Lilly ha intrattenuto 650.000 spettatori, pari al 5,5% di share.
Su Italia 1, White Elephant – Codice criminale ha conquistato 772.000 telespettatori, fermandosi al 5,2% di share.
Buon risultato anche per Rai 3, dove Un Giorno in Pretura ha totalizzato 795.000 spettatori, con uno share del 5,2%.
Su Rete 4, Zona Bianca ha raccolto 615.000 spettatori, pari al 5,6% di share, mentre su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 708.000 telespettatori, con il 4,6% di share.
Chiude la classifica Tv8, dove Now You See Me – I maghi del crimine ha ottenuto 298.000 spettatori, registrando il 2,1% di share.