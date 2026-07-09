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Ascolti TV 8 luglio: Temptation Island domina con oltre 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share

Ascolti TV 8 luglio: Temptation Island domina con oltre 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share

Temptation Island domina ancora gli ascolti TV con oltre 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share. Ecco i dati completi della prima serata e il confronto con gli altri programmi

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Ancora un trionfo per Temptation Island. La terza puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda ieri sera su Canale 5, conquista il pubblico e registra ascolti da record, confermandosi il programma più visto della serata.

Il reality di Mediaset ha infatti raccolto 4.007.000 telespettatori, pari a un eccezionale 32,3% di share, numeri che testimoniano il forte interesse degli italiani nei confronti del programma e della nuova edizione.

Ascolti TV: tutti i dati della prima serata

Alle spalle di Temptation Island, su Rai 1 il programma Lino d’Italia – Storia di un itALIENO ha interessato 1.553.000 spettatori, ottenendo il 10,7% di share.

Su Rai 2, il film Tutta la Verità su Lilly ha intrattenuto 650.000 spettatori, pari al 5,5% di share.

Su Italia 1, White Elephant – Codice criminale ha conquistato 772.000 telespettatori, fermandosi al 5,2% di share.

Buon risultato anche per Rai 3, dove Un Giorno in Pretura ha totalizzato 795.000 spettatori, con uno share del 5,2%.

Su Rete 4, Zona Bianca ha raccolto 615.000 spettatori, pari al 5,6% di share, mentre su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 708.000 telespettatori, con il 4,6% di share.

Chiude la classifica Tv8, dove Now You See Me – I maghi del crimine ha ottenuto 298.000 spettatori, registrando il 2,1% di share.

 

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