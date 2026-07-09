Temptation Island, il falò di Sara e Gabriele: lei piange, poi Bisciglia li convince a lasciarsi

La puntata di Temptation Island dell'8 luglio si riapre con il percorso di Sara e Gabriele, una delle coppie più discusse di questa edizione. Nonostante le polemiche esplose sui social e le accuse di presunta finzione dopo la diffusione di alcuni video intimi che i due avrebbero realizzato durante una live a pagamento, il programma ha deciso di proseguire il racconto del loro viaggio nei sentimenti.

L'episodio precedente si era concluso con la richiesta di falò di confronto anticipato avanzata da Gabriele, deciso ad affrontare la fidanzata dopo quanto visto nel villaggio.

Le scuse di Gabriele: "Sei tutta la mia vita"

A sorpresa, Sara accetta l'invito e raggiunge Gabriele sulla spiaggia davanti a Filippo Bisciglia. Il ragazzo prende subito la parola e si assume le proprie responsabilità.

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"Dal primo giorno che siamo arrivati qui non ho mai smesso di vedere un tuo video. La cosa mi ha fatto stare male. Ho capito che spesso ho atteggiamenti esagerati e voglio chiederti scusa. Non pretendo nulla da te, ma vedere certe immagini mi ha distrutto. Oggi mi incolpo di tutto, penso di averti rovinata io e questo mi fa soffrire".

Visibilmente emozionato, Gabriele ribadisce di essere profondamente innamorato della fidanzata e manifesta il desiderio di abbracciarla.

Il dettaglio che scatena i social

Durante il confronto, Sara si commuove e porta le mani sul volto. Quando però le abbassa, il viso appare completamente asciutto, un particolare che non passa inosservato ai telespettatori.

Sui social, infatti, numerosi utenti mettono nuovamente in dubbio la spontaneità della coppia, alimentando le polemiche già nate nei giorni scorsi sulla veridicità del loro percorso all'interno del reality.

Filippo Bisciglia interviene: "Non dire 'la mia Saretta'"

Il confronto prosegue con Gabriele, che continua a riferirsi alla fidanzata chiamandola "la mia Saretta". Un'espressione che viene subito corretta da Filippo Bisciglia, il quale sottolinea come sia sbagliato parlare della compagna come se fosse una proprietà.

La discussione si concentra quindi sulla gelosia del ragazzo, mentre Sara racconta il disagio vissuto negli ultimi mesi della relazione.

"Negli ultimi mesi avevo l'ansia di tornare a casa. Per questo preferivo restare al lavoro. Non mi lasciavi respirare", confessa la giovane.

Il consiglio di Filippo Bisciglia e la decisione finale

Dopo aver ascoltato entrambi, Filippo Bisciglia invita Gabriele a riflettere seriamente sul rapporto. "Se la mia fidanzata mi dicesse che sta male con me, la lascerei andare", osserva il conduttore.

In un primo momento il ragazzo ammette di non riuscire a immaginare una vita senza Sara, ma davanti alle parole del conduttore cambia idea: "Ho capito che sono io quello sbagliato. Forse è meglio che prendiamo una pausa", conclude.

Sara e Gabriele si prendono una pausa

Il falò si chiude con Gabriele che lascia la spiaggia in lacrime, promettendo di lavorare sui propri comportamenti e sulla gestione della gelosia. Sara, invece, viene riaccompagnata nel villaggio da Filippo Bisciglia.