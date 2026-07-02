Temptation Island, Gabriele esplode di gelosia per Sara e corre dal tentatore Andrea: "Hulk, sei un cogl**ne!"

Gabriele e Sara continuano a essere tra i protagonisti più discussi dell’attuale edizione di Temptation Island. Dopo le polemiche che li hanno accompagnati sin dalla prima puntata e il clamore social legato a un video privato circolato negli ultimi giorni, la coppia è tornata al centro della scena nella puntata andata in onda mercoledì primo luglio. Le immagini trasmesse hanno mostrato una crisi sempre più profonda, culminata con la richiesta del falò di confronto da parte del fidanzato.

Gabriele furioso per la crescente complicità tra Sara e Andrea

Durante la puntata, Gabriele assiste a diversi filmati che mostrano Sara sempre più vicina al single Andrea. Tra balli, confidenze e momenti di complicità, il fidanzato fatica a trattenere la rabbia.

"Io non so cosa dire, mi tremano le gambe. Lei si basa sempre sulle vecchie cose e trova una scusa per non credere che io sia cambiato", afferma uscendo dal capanno, aggiungendo: "Questa è una Sara che non ho mai conosciuto". Argomenti temptation island

Lo sfogo prosegue anche con gli altri fidanzati, ai quali confessa di essere sconvolto dall'atteggiamento della compagna: "Era meglio un anno fa quando ero super geloso e lei non poteva mettere nemmeno una storia su Instagram. Voleva andare in vacanza con le amiche, mi angoscia questa cosa. La mia Saretta fa queste cose. È follia pura. Io non chiedo il falò di confronto, piuttosto muoio".

Sara replica alle accuse: "Fuori da lui non ho vita"

Anche Sara ha modo di vedere alcuni filmati con le dichiarazioni del fidanzato e respinge immediatamente la sua versione dei fatti.

"Io al di fuori di lui non ho vita. Gli dà fastidio se una volta a settimana voglio mangiare con le mie sorelle, mio fratello e i miei genitori", racconta alle altre fidanzate.

A farla riflettere è anche Soraya, che le dice senza mezzi termini: "Sei di sua proprietà", evidenziando una dinamica di controllo che emerge più volte nel corso del programma.

Il bagno di notte con Andrea fa esplodere Gabriele

La situazione precipita quando Sara realizza quello che definisce il suo sogno: fare un bagno di notte, esperienza che, secondo quanto raccontato da Gabriele, i due si erano promessi di non vivere con altre persone durante il percorso nel reality.

La ragazza entra in acqua insieme ad Andrea e tra i due c'è anche un momento di vicinanza con un massaggio reciproco. Le immagini fanno perdere completamente il controllo a Gabriele, che lascia improvvisamente il capanno e corre verso il villaggio delle fidanzate con l'intenzione di affrontare il single.

Arrivato sulla spiaggia, urla: "Voglio parlare con lui, non con lei. Hulk vieni. Non stare lì a guardare, fraté. Sei un povero cogl**ne. Solo questo gli volevo dire”.

La richiesta del falò di confronto

Dopo essere rientrato nel villaggio dei fidanzati, Gabriele riflette su quanto accaduto e decide di chiedere il falò di confronto anticipato.

Davanti a Filippo Bisciglia, spiega le ragioni della sua scelta: "Ho esagerato, sto diventando una persona che non sono. Dal primo giorno ho visto cose che per me non stanno né in cielo né in terra. Per me Sara è l'unica cosa che conta davvero. Prima di entrare ci eravamo promessi solo una cosa: il bagno di notte non si fa con nessuno. Quando ho visto quella scena ho visto tutto nero. Ho sempre pensato fosse giusto resistere, ma il bagno di notte non sono riuscito a superarlo".

Temptation Island, cresce l'attesa per il confronto finale

La puntata si chiude lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Resta ora da capire se Sara accetterà il falò richiesto da Gabriele e quale sarà il destino della coppia, tra accuse reciproche, gelosia e una fiducia ormai fortemente compromessa.