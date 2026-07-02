Temptation Island, doppio colpo di scena: due single avevano già conosciuto i fidanzati

Che accadesse era altamente improbabile, ma a Temptation Island 2026 è successo davvero. Nel corso delle prime due puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia, ben due coppie hanno scoperto di conoscere già alcuni dei single scelti dalla produzione per mettere alla prova i loro sentimenti.

Una doppia coincidenza che ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico e che potrebbe avere un ruolo importante nello sviluppo delle dinamiche del programma.

Rosario Monetti e Alessandra Ciociola ritrovano Giada nel villaggio

Il primo episodio si è verificato già durante la puntata d'esordio. Rosario Monetti e Alessandra Ciociola hanno infatti riconosciuto tra le tentatrici Giada, ex migliore amica di Alessandra.

In passato, secondo quanto raccontato nel programma, Giada avrebbe anche provato a corteggiare proprio Rosario. Una situazione del tutto inattesa che ha lasciato sorpresi tutti i protagonisti.

È stata la stessa Giada a rompere il ghiaccio, rivolgendosi a Rosario con una battuta: se avesse saputo della sua presenza nel villaggio, ha scherzato, si sarebbe preparata meglio.

Spunta anche un flirt tra Giada e Rosario

Nel corso della seconda puntata è emerso un dettaglio destinato ad alimentare ulteriormente la curiosità dei telespettatori.

Tra Giada e Rosario Monetti ci sarebbe infatti stato un flirt agli inizi della relazione tra Rosario e Alessandra Ciociola. Una rivelazione che potrebbe avere conseguenze sul percorso della coppia all'interno del programma e creare nuove tensioni nei prossimi falò.

Soraya Sabetta riconosce il tentatore Dimitri

La seconda coincidenza è arrivata durante la seconda puntata di Temptation Island 2026. Anche Soraya Sabetta, fidanzata di Cristian Mascolino, ha scoperto di conoscere già uno dei tentatori, Dimitri, proprio il single con il quale ha instaurato il rapporto più stretto all'interno del villaggio.

È stato Dimitri a ricordare il loro precedente incontro, raccontando di aver conosciuto Soraya alcuni mesi prima durante due serate in discoteca.

Filippo Bisciglia chiarisce il ruolo della produzione

Durante il primo falò con fidanzati e fidanzate riuniti, Filippo Bisciglia ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. Il conduttore ha spiegato che la produzione non era in alcun modo a conoscenza dei rapporti pregressi tra le coppie e i single Giada e Dimitri. Si sarebbe trattato quindi di semplici coincidenze, emerse soltanto una volta iniziato il percorso nel reality.

Le coincidenze potrebbero cambiare gli equilibri del programma

Pur essendo frutto del caso, questi incontri inaspettati potrebbero trasformarsi in uno degli elementi più interessanti di Temptation Island 2026.

I rapporti già esistenti tra alcuni concorrenti e i single, infatti, rischiano di influenzare emozioni, confronti e falò, offrendo nuovi sviluppi nel viaggio nei sentimenti e alimentando la curiosità del pubblico nelle prossime puntate.