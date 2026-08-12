Temptation Island, Soraya volta pagina dopo Cristian? "Ad Ibiza flirtava con un ex gieffino"

Niente era esattamente come sembrava. Almeno stando alle indiscrezioni emerse dopo Temptation Island sulla storia tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino.

Durante il programma di Canale 5, gran parte del pubblico aveva preso le parti di Cristian. Lui appariva innamorato, ferito e incredulo davanti alle immagini della fidanzata sempre più vicina al single Dimitri Hristov. Soraya, invece, era diventata una delle protagoniste più criticate dell'edizione.

A distanza di settimane, però, il racconto della loro relazione si è arricchito di retroscena che potrebbero cambiare radicalmente la prospettiva.

E mentre sul web continuano a circolare le presunte prove dei tradimenti di Cristian durante la relazione, Soraya sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle quella storia. L'ultima segnalazione arriva da Ibiza, dove sarebbe stata avvistata mentre flirtava con un volto già noto al pubblico televisivo.

A Temptation Island tutti contro Soraya

Soraya e Cristian erano arrivati a Temptation Island con una relazione già in difficoltà. Era stata lei a mettere in discussione i propri sentimenti e, una volta entrata nel villaggio, la situazione era rapidamente precipitata.

La vicinanza con Dimitri, le confidenze, gli abbracci e alcuni momenti di particolare complicità avevano fatto esplodere Cristian. Davanti ai video della fidanzata con il single, Mascolino era apparso profondamente provato. E il pubblico aveva in larga parte empatizzato con lui.

Soraya, al contrario, era stata travolta dalle critiche per il modo in cui aveva parlato del fidanzato e per il rapporto instaurato con Dimitri.

Il falò aveva certificato una storia ormai arrivata al capolinea. Ma quello che sarebbe emerso successivamente ha rimesso tutto in discussione.

Le chat e i presunti tradimenti di Cristian

Negli ultimi giorni hanno iniziato infatti a circolare indiscrezioni su presunti tradimenti di Cristian ai danni di Soraya, avvenuti ben prima dell'ingresso della coppia a Temptation Island.

A rendere il caso ancora più esplosivo sono state alcune chat diffuse da Deianira Marzano e le successive ricostruzioni di Lorenzo Pugnaloni.

Secondo quanto riportato, Cristian avrebbe avuto contatti con altre ragazze quando era già fidanzato con Soraya. Una delle conversazioni diventate pubbliche risalirebbe addirittura al gennaio 2025, periodo nel quale i due avrebbero già iniziato la convivenza.

E non si tratterebbe di un episodio isolato: le ragazze con le quali Cristian avrebbe tradito Soraya sarebbero infatti tre.

Cristian avrebbe confessato tutto a Soraya

La vicenda avrebbe poi avuto un ulteriore sviluppo. Secondo la ricostruzione circolata nelle ultime ore, quando le prime indiscrezioni hanno cominciato a diffondersi, Cristian avrebbe contattato Soraya sostenendo inizialmente che le conversazioni fossero false.

Una versione che non avrebbe convinto la sua ex fidanzata, che avrebbe già avuto modo di vedere personalmente alcune delle chat. A quel punto sarebbe arrivato un incontro tra i due. Ed è proprio durante quel faccia a faccia che Cristian avrebbe confessato a Soraya i tradimenti.

Sempre secondo le indiscrezioni, Mascolino avrebbe spiegato che le infedeltà sarebbero avvenute nella prima fase della loro relazione, sostenendo che in quel periodo non fosse ancora realmente innamorato di lei.

Cristian avrebbe inoltre ammesso altri tradimenti durante il periodo precedente al trasferimento a Bologna. Soltanto successivamente, quando il rapporto con Soraya sarebbe diventato più importante, avrebbe smesso di frequentare altre ragazze.

La storia di Temptation Island cambia completamente prospettiva

Se queste indiscrezioni fossero definitivamente confermate, sarebbe inevitabile rileggere sotto una luce differente quanto accaduto a Temptation Island. Soraya era uscita dal programma con addosso l'etichetta della "cattiva" della coppia, mentre Cristian aveva raccolto una grande solidarietà da parte del pubblico.

Questo non cancella naturalmente l'avvicinamento della ragazza a Dimitri davanti alle telecamere. Ma aggiunge un tassello tutt'altro che marginale: mentre Cristian soffriva davanti ai video provenienti dal villaggio delle fidanzate, Soraya non avrebbe ancora saputo che proprio lui l'aveva tradita durante la loro relazione.

Un retroscena che rende decisamente meno netta la divisione tra vittima e colpevole costruita dal pubblico durante il reality.

Soraya volta pagina? La segnalazione da Ibiza

E mentre Cristian è finito al centro della bufera, Soraya sembra guardare altrove.

Nelle ultime ore è infatti arrivata una nuova segnalazione a Deianira Marzano. Secondo quanto riferito alla blogger, nella serata di martedì 11 agosto Soraya sarebbe stata avvistata in un locale di Ibiza, dove avrebbe trascorso molto tempo nei pressi della consolle.

Ma a incuriosire è soprattutto l'identità dell'uomo con il quale avrebbe mostrato una particolare sintonia. Si tratta di Federico Chimirri, già concorrente del Grande Fratello e di MasterChef Italia, quella sera impegnato in un dj set.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati e una serata trascorsa insieme non è sufficiente per parlare di una nuova relazione.