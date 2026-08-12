Temptation Island, Cristian avrebbe tradito Soraya con tre ragazze, poi si giustifica: «Non ero ancora innamorato»

Continuano a emergere retroscena sulla relazione tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la diffusione di alcune chat nelle quali lui avrebbe cercato un approccio con un'altra ragazza, arrivano nuove indiscrezioni: i tradimenti attribuiti a Cristian durante la storia con Soraya sarebbero stati addirittura tre.

A ricostruire quanto sarebbe accaduto è Lorenzo Pugnaloni, che nella sua newsletter riferisce le parole di una fonte vicina all'ex coppia. Le indiscrezioni si aggiungono alle conversazioni divulgate nelle scorse ore da Deianira Marzano.

Il confronto dopo la scoperta delle presunte chat

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, le voci sui tradimenti che circolavano già da alcune settimane, sarebbero arrivate anche ai diretti interessati. Dopo che la vicenda è diventata pubblica, Cristian avrebbe contattato Soraya.

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«Cristian ha chiamato Soraya disperato. Inizialmente ha smentito tutto, dicendo che quelle chat fossero false. Soraya, però, gli ha spiegato che le aveva viste personalmente e che quindi sapeva perfettamente», è il racconto attribuito alla fonte.

A quel punto Cristian avrebbe ammesso almeno parte di quanto accaduto durante i primi mesi della relazione.

Il presunto tradimento durante la convivenza

Uno degli episodi risalirebbe al 15 gennaio 2025, quando la convivenza tra i due sarebbe già cominciata. Sempre secondo la ricostruzione riportata nella newsletter, Cristian avrebbe provato a spiegare il proprio comportamento sostenendo che in quel periodo non fosse ancora innamorato di Soraya.

Ma le rivelazioni non si fermerebbero qui. Il giovane avrebbe infatti confessato altri tradimenti avvenuti nel cosiddetto "periodo di Bologna", tra l'inizio della loro relazione e il successivo trasferimento.

In quella fase entrambi lavoravano nell'azienda del padre di Soraya. Cristian avrebbe sostenuto che soltanto successivamente avrebbe deciso di cambiare atteggiamento e impegnarsi realmente nella relazione.

Una storia già in crisi prima di Temptation Island

La relazione tra Cristian e Soraya è durata circa un anno e otto mesi, per poi arrivare al capolinea a Temptation Island. Nel programma erano emersi problemi profondi: entrambi avevano raccontato di non avere più rapporti intimi e di non dirsi "ti amo" ormai da molto tempo.

Le nuove indiscrezioni, se confermate, offrirebbero quindi una prospettiva diversa sulle origini della crisi. Durante il percorso televisivo molte delle difficoltà della coppia erano state ricondotte al comportamento di Soraya, mentre i presunti tradimenti di Cristian potrebbero ridisegnare almeno in parte il quadro della loro relazione.

Al momento, tuttavia, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta non hanno commentato pubblicamente le ultime indiscrezioni. Proprio per questo, le ricostruzioni sui presunti tradimenti restano da considerare come tali, in attesa di eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.