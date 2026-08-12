Temptation Island, flirt tra Soraya e Sara? Sabetta rompe il silenzio: «Tra noi un rapporto bellissimo, ma...»

Dopo Temptation Island alcune coppie si separano, ma spesso nascono legami destinati a proseguire anche lontano dalle telecamere. È quanto accaduto a Soraya Sabetta e Sara Palumbieri, protagoniste dell’edizione 2026 del reality di Canale 5. Tra le due si è creata una forte complicità, tanto che nelle ultime ore sui social si erano diffuse indiscrezioni su un possibile rapporto che andasse oltre l’amicizia.

A spegnere sul nascere le voci è stata proprio Soraya, intervenuta sui social per chiarire la natura del rapporto con Sara.

Le indiscrezioni sul presunto flirt tra Soraya e Sara

A sollevare il dubbio era stata Deianira Marzano, che su Instagram aveva rilanciato alcune segnalazioni secondo cui tra le due ex protagoniste di Temptation Island potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

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Ad alimentare le supposizioni anche la decisione di Soraya e Sara di fare insieme un tatuaggio, scelto come simbolo dell'esperienza vissuta nel programma. Un dettaglio che sui social è bastato per scatenare commenti e ipotesi.

Soraya, però, ha deciso di intervenire direttamente con un video pubblicato su Instagram: «Faccio questo video per precisare alcune cose. Mi viene pure un po’ da ridere, però andava fatto, perché veramente stanno a girare delle voci non vere. Io e Sara ci vogliamo un bene allucinante, io non so descrivere neanche il bene che le voglio», ha spiegato la 23enne romana.

Soraya spiega il significato del tatuaggio con Sara

Sabetta ha chiarito anche il motivo del tatuaggio condiviso con l'amica: «Ci siamo fatte il tatuaggio insieme perché volevamo un ricordo di questa esperienza che è stata molto forte per entrambe, sia in positivo che negativo. Abbiamo scelto quella frase perché racchiude al 100% entrambi i nostri percorsi».

Poi la smentita definitiva alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore: «Volevo smentire le voci che stavano girando su Twitter. Siamo due amiche che hanno instaurato un rapporto bellissimo e basta, ok?».

Nessun flirt, dunque, almeno stando alle parole della diretta interessata. Tra Soraya e Sara sarebbe nata semplicemente un'amicizia particolarmente intensa, favorita dalle settimane trascorse insieme durante un'esperienza emotivamente molto forte come quella di Temptation Island.

Cosa succederà dopo Temptation Island?

Resta invece alta la curiosità sulla situazione sentimentale delle due protagoniste. Da quanto emerso finora sui social, sia Soraya sia Sara sembrerebbero aver definitivamente chiuso le rispettive relazioni.

La puntata speciale prevista a settembre dovrebbe raccontare cosa è accaduto alle coppie dopo la conclusione del programma e chiarire definitivamente il futuro dei protagonisti dell'edizione 2026.

E sullo sfondo c'è già Uomini e Donne. Negli anni Maria De Filippi ha più volte scelto protagonisti provenienti proprio da Temptation Island per il dating show di Canale 5. Al momento non ci sono conferme su un eventuale coinvolgimento di Soraya o Sara, ma per i fan del programma la possibilità è già diventata motivo di curiosità.