Temptation Island, Lino Giuliano accusa Alessia Pascarella: "Mi ha aggredito, tra noi è finita". Poi cancella tutto

L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato al centro del gossip insieme alla sua fidanzata Alessia Pascarella. Come riportato da LolloMagazine, nelle scorse ore, infatti, l'ex volto del reality di Canale 5 ha pubblicato una storia su Instagram contenente pesanti accuse nei confronti della compagna, salvo poi cancellarla pochi minuti dopo.

Le accuse di Lino Giuliano contro Alessia Pascarella

Nella storia Instagram, successivamente rimossa, Lino ha dichiarato di essere stato aggredito da Alessia. Giuliano ha inoltre spiegato di aver scelto di non presentare denuncia, pur sostenendo di essere in possesso di elementi che, a suo dire, potrebbero ricostruire l'accaduto.

Nel messaggio ha aggiunto che la loro relazione sarebbe ormai definitivamente conclusa e di non essere più disposto ad accettare, parole sue, "minacce o comportamenti violenti" nei propri confronti.

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La foto della ferita pubblicata nella storia Instagram

A corredo delle dichiarazioni, Lino Giuliano aveva condiviso anche la fotografia di una ferita sul braccio, oltre a un'altra immagine che sembrerebbe mostrare proprio Alessia seduta all’interno di un’automobile.

(foto via LolloMagazine)

La storia Instagram è stata cancellata dopo pochi minuti

Il post è rimasto online soltanto per pochi minuti prima di essere rimosso dallo stesso Lino Giuliano. Al momento non è stato chiarito il motivo della cancellazione e l'ex protagonista del reality non ha successivamente fornito ulteriori spiegazioni.

Anche Alessia Pascarella, almeno fino a questo momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito alle accuse diffuse dall'ex fidanzato.

Nessuna conferma indipendente delle accuse

Le dichiarazioni condivise da Lino Giuliano rappresentano, allo stato attuale, esclusivamente la sua versione dei fatti. Le accuse non risultano confermate da fonti indipendenti e Alessia Pascarella non ha ancora replicato pubblicamente.

Per questo motivo è opportuno attendere eventuali sviluppi o chiarimenti da parte dei diretti interessati prima di trarre conclusioni sulla vicenda.