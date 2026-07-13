Temptation Island, la telenovela continua: Antonio Panico replica alle accuse, Valentina Riccio risponde ancora

La crisi tra Antonio Panico e Valentina Riccio, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, continua a far discutere. Dopo il duro sfogo di Valentina, che aveva raccontato sui social di essere finita in ospedale mentre il compagno era irreperibile, è arrivata la replica di Antonio, che ha respinto tutte le accuse e ha raccontato la propria versione dei fatti.

La replica di Antonio Panico alle accuse di Valentina Riccio

Attraverso una lunga serie di Instagram Stories, Antonio Panico ha risposto alle dichiarazioni dell'ex compagna, negando categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con la sua ex fidanzata.

«Chi mette in dubbio la tua realtà con allusioni sta solo cercando di proiettare su di te i propri limiti. Insinuare cose non vere e infondate è la cosa più brutta che ci possa essere. Essere sinceri non è da tutti».

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Antonio ha poi chiarito il motivo dei contatti con la sua ex: «Non ho nessuna relazione o ritorno di fiamma con la mia ex. È normale che ci parli: abbiamo una figlia minorenne e comunichiamo esclusivamente per lei».

L'ex protagonista di Temptation Island ha aggiunto di sentirsi ingiustamente dipinto come una persona negativa: «Non sono un santo, ma neanche un mostro come vogliono etichettarmi».

"Ho dormito in macchina": il racconto di Antonio

Nel suo lungo sfogo, Antonio Panico ha raccontato anche un episodio personale, spiegando che durante il weekend, dedicato alla figlia, sarebbe stato costretto a trascorrere la notte in auto.

«Questo weekend era il mio turno per stare con mia figlia. Quando arriva il mio momento non ci sono scuse. La sera, al mio ritorno, sono stato costretto a dormire in macchina. Non è la prima volta che succede».

Antonio ha inoltre ribadito di essere cambiato rispetto al passato e ha smentito anche le accuse relative alla gravidanza di Valentina.

«All'inizio ho avuto paura perché questi mesi sono stati molto difficili, ma non ho mai detto né pensato di non volermi prendere le mie responsabilità verso questo bambino».

Infine ha concluso: «Provengo da una famiglia fatta di valori. Sono stanco della cattiveria che sto leggendo e delle cose che vengono inventate su di me».

La controreplica di Valentina Riccio

A poche ore di distanza è arrivata anche una nuova presa di posizione di Valentina, che ha voluto fare alcune precisazioni dopo la diffusione delle dichiarazioni di Antonio.

L'ex volto di Temptation Island ha spiegato di non aver inventato nulla e di aver semplicemente raccontato il proprio vissuto.

«Io non mi sveglio la mattina inventando storie. Se ho espresso dubbi e perplessità è perché ci sono stati comportamenti che, dal mio punto di vista, mi hanno fatto nascere delle domande alle quali non ho mai trovato una risposta».

Valentina ha poi voluto chiarire un altro punto molto discusso nelle ultime ore: «Non mi sono mai intromessa nel rapporto tra un padre e sua figlia. L'ho sempre detto: i figli vengono prima di tutto».

"Questa volta non l'ho mandato via di casa"

Nel suo messaggio, Valentina Riccio ha smentito anche la ricostruzione secondo cui avrebbe cacciato Antonio dall'abitazione. «Leggo che avrei buttato Antonio fuori di casa. Voglio precisare che questa volta non è successo. In passato è accaduto e me ne sono sempre assunta la responsabilità perché avevo scoperto situazioni che per me rappresentavano una profonda mancanza di rispetto».

Ha poi spiegato perché aveva deciso di costruire una famiglia con lui: «Quando ami una persona e credi che abbia voltato pagina, è naturale fare progetti insieme. L'amore che ho provato per Antonio non l'avevo mai provato prima».

La priorità di Valentina è il bambino in arrivo

Nel finale del suo intervento, Valentina Riccio ha spiegato di voler chiudere definitivamente la polemica pubblica per concentrarsi sulla gravidanza: «Tra pochi mesi arriverà il bambino e tutta la mia attenzione sarà dedicata a lui. Per il resto, ognuno è responsabile delle proprie scelte, delle proprie azioni e delle proprie parole».