Valentina Riccio esplode sui social: «Io ero in ospedale, lui è sparito». La crisi con Antonio Panico è ormai evidente

Sembrano trovare conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla presunta crisi tra Antonio Panico e Valentina Riccio, ex protagonisti di Temptation Island. Dopo l'esperienza nel reality, i due avevano lasciato il programma più uniti che mai, con una proposta di matrimonio e, successivamente, l'annuncio dell'arrivo del loro primo figlio insieme.

Negli ultimi giorni, però, alcuni messaggi pubblicati sui social hanno fatto pensare che il rapporto stia attraversando un momento particolarmente delicato.

La frecciata di Valentina Riccio e il commento cancellato di Antonio Panico

Tutto è iniziato con un post condiviso da Valentina Riccio, interpretato da molti utenti come una frecciata nei confronti del compagno. Nel messaggio, l'ex volto di Temptation Island lasciava intendere che Antonio Panico non avrebbe mostrato grande entusiasmo dopo aver scoperto la gravidanza.

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A far discutere è stato soprattutto il commento pubblicato da Antonio, poi rapidamente eliminato ma nel frattempo immortalato e rilanciato dall'esperta di gossip Deianira Marzano. L'uomo aveva scritto una sola parola: «Infame».

Il commento ha immediatamente acceso il dibattito sui social.

La replica di Valentina Riccio alle polemiche

Dopo la diffusione dello screenshot, numerosi follower hanno chiesto spiegazioni a Valentina Riccio, che ha risposto con ironia: «Amici, sto ricevendo un sacco di messaggi tutti uguali! Vi dico la verità, non me n'ero nemmeno accorta: siete stati voi a segnalarmelo. Per quanto riguarda Antonio… forse in questo periodo il caldo gli sta dando un po' alla testa! Per quanto riguarda Deianira, mi viene da pensare che la paghino davvero bene per stare tutto il giorno a pubblicare cose su chiunque! Detto ciò io sono una sua fan».

Lo sfogo social: «Sono finita in ospedale e lui era assente»

Nelle ore successive, Valentina Riccio ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, confermando di fatto la crisi con il compagno.

L'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato di essere stata ricoverata in ospedale e di voler concentrare tutte le proprie energie sulla gravidanza: «Amici, grazie di cuore per i tantissimi messaggi e per l'affetto che mi state dimostrando. Almeno voi! Il mio piccolo sta bene, ed è questa la cosa più importante. Io, invece, non sto passando un bel momento: ho bisogno di tanto riposo, serenità e tranquillità. In questo periodo la mia unica priorità è proteggere mio figlio e vivere questa gravidanza nel modo più sereno possibile».

Ha poi rivolto un messaggio a chi la starebbe attaccando attraverso profili anonimi: «A chi continua a nascondersi dietro profili falsi per ferire gli altri voglio dire solo una cosa: mio figlio sta bene, e questo è ciò che conta davvero. Le cattiverie, le provocazioni e i tentativi di destabilizzare una persona parlano più di chi li compie che di chi li subisce».

La conferma della crisi con Antonio Panico

Nelle storie successive, Valentina Riccio ha descritto una situazione familiare molto complicata, senza mai nominare direttamente il compagno ma facendo chiaramente riferimento a lui.

Secondo il suo racconto, Antonio Panico non le sarebbe stato vicino in un momento particolarmente delicato: «Ricordatevi una cosa: quando parlo ci metto sempre la faccia. Non mi sono mai nascosta dietro un profilo falso e non mi sono mai svegliata la mattina inventando storie».

La ragazza napoletana ha poi aggiunto: «Quando una persona sceglie di costruire una famiglia e di mettere al mondo un figlio, credo sia importante affrontare i problemi, parlarne e assumersi le proprie responsabilità. Non come fa lui che si è lavato completamente le mani perché nel suo cervello esiste solo la figlia e l'ex».

Infine, il passaggio più duro riguarda quanto accaduto durante il ricovero: «Ieri sono stata in ospedale e ho trascorso mezza giornata molto male. In quel momento avrei avuto bisogno di sostegno, lui ha preferito stare con altre persone. Mi sono sentita sola. Manco un messaggio».

«È sparito, non so dove sia»

A chiudere lo sfogo è stata una frase che sembra confermare definitivamente il momento di forte tensione tra i due: «Non aggiungerò altro. Da oggi voglio concentrarmi solo su me stessa, sulla mia serenità e soprattutto sul bambino che porto in grembo. È lui la mia unica priorità e tutte le mie energie saranno dedicate a proteggerlo e a garantirgli un futuro sereno».

E ancora: «Ultima cosa: lui è sparito da ieri mattina. Ad oggi non so con chi sia, dove sia. Anche se posso già immaginare perché è sottomesso da questa persona».