Andrea Dal Corso coinvolto in un incidente, morta una donna nell'impatto frontale: ipotesi malore alla guida

Si arricchisce di nuovi elementi la vicenda dell'incidente stradale che ha coinvolto Andrea Dal Corso, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne, oggi legato a Teresa Langella. Se nelle scorse ore la coppia aveva rassicurato i fan attraverso i social sulle condizioni di salute del 39enne, gli accertamenti effettuati sull'incidente delineano un quadro ben più drammatico.

Nel violento scontro frontale avvenuto lungo via Brigata Marche, nel comune di Carbonera, in provincia di Treviso, ha infatti perso la vita una donna di 83 anni, deceduta dopo essere rimasta gravemente ferita nell'impatto.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'incidente risale alla serata di mercoledì 15 luglio. La vittima, una donna di 83 anni originaria di Brescia ma residente da tempo nel Trevigiano, era alla guida della sua Citroën C1 quando avrebbe accusato un malore improvviso.

L'auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con il SUV Maserati Levante condotto da Andrea Dal Corso.

L'impatto è stato estremamente violento: entrambi i veicoli hanno riportato gravissimi danni nella parte anteriore e si sono attivati gli airbag. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è morta nel corso della notte a causa delle gravi lesioni riportate.

(foto Carabinieri)

Le indagini dei Carabinieri

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Silea, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.

L'informativa è stata trasmessa alla Procura competente. Al momento, Andrea Dal Corso non risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Sulla salma dell'anziana potrebbe essere disposto l'esame autoptico, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e accertare se il malore al volante abbia effettivamente provocato la perdita di controllo dell'auto.

Le condizioni di Andrea Dal Corso

A raccontare per primo quanto accaduto era stato lo stesso Andrea Dal Corso, che aveva pubblicato sui social una foto dal letto d'ospedale mostrando entrambe le braccia ingessate.

"Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene", aveva scritto.

L'imprenditore ha riportato diverse fratture agli arti superiori, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il messaggio di Teresa Langella

Anche Teresa Langella ha scelto di condividere sui social il dolore e lo spavento vissuti dopo l'incidente, pubblicando la fotografia della vettura del marito completamente distrutta nella parte anteriore.

"Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne.

Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della dinamica dello schianto e stabilire con certezza le cause che hanno portato al tragico incidente costato la vita all'anziana automobilista.