Andrea Dal Corso, paura per l'ex volto di Uomini e Donne: grave incidente frontale. Teresa Langella sotto shock

Paura per Andrea Dal Corso. L'ex protagonista di Uomini e Donne, oggi marito di Teresa Langella, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto una settimana fa. Il 39enne è ricoverato in ospedale dopo un violento scontro frontale e ha spiegato di avere entrambe le braccia ingessate, con una delle due che potrebbe dover essere operata.

La notizia ha subito allarmato i fan della coppia, che negli ultimi giorni avevano notato l'assenza dei due dai social.

Andrea Dal Corso racconta l'incidente dall'ospedale

A rompere il silenzio è stato lo stesso Andrea Dal Corso, che ha pubblicato una storia Instagram direttamente dall'ospedale per aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

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L'ex corteggiatore ha spiegato di aver vissuto momenti molto difficili dopo il violento impatto, senza però entrare nei dettagli della dinamica dell'incidente.

"Ciao amici. Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di conforto".

Nonostante le conseguenze dell'incidente, Dal Corso ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, confermando di essere fuori pericolo.

Il silenzio social spiegato dalla coppia

Negli ultimi giorni molti utenti avevano notato la quasi totale assenza dai social di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, da sempre molto attivi nel condividere momenti della loro quotidianità, viaggi ed esperienze insieme.

Quel silenzio, come ha spiegato la coppia, era legato proprio all'incidente e alla necessità di affrontare uno dei momenti più delicati della loro vita.

Il messaggio di Teresa Langella

Anche Teresa Langella è intervenuta attraverso una storia Instagram, mostrando la vettura distrutta dopo il violento impatto e raccontando lo shock vissuto insieme al marito.

L'ex tronista ha spiegato che lei e Andrea hanno preferito allontanarsi temporaneamente dai social per elaborare quanto accaduto e concentrarsi esclusivamente sulla ripresa.

"La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andre ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra.

Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine e chi ci è stato vicino in questo momento così difficile. Ci prenderemo ancora qualche giorno, cercando pian pianino di ritornare alla normalità".

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

La storia tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è una delle più seguite nate a Uomini e Donne.

Durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi, Teresa scelse Andrea nella celebre puntata in prima serata. In un primo momento lui rispose negativamente, salvo poi tornare sui suoi passi poco tempo dopo, dando inizio a una relazione che negli anni si è consolidata.

Dopo un lungo fidanzamento, la coppia è convolata a nozze il 14 settembre 2024, diventando ufficialmente marito e moglie.

Come sta oggi Andrea Dal Corso

Per il momento Andrea Dal Corso resta ricoverato in ospedale. Dovrà affrontare ulteriori accertamenti per capire se sarà necessario un intervento chirurgico a uno degli arti, ma il messaggio pubblicato sui social ha rassicurato i fan: nonostante il grave incidente, le sue condizioni sono stabili.

La coppia ha fatto sapere che si prenderà ancora qualche giorno lontano dai riflettori, con l'obiettivo di superare lo shock e tornare gradualmente alla normalità.