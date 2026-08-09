Temptation Island, è finita (di nuovo) tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano: «Sono ufficialmente single»

Tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano sembra essere arrivato davvero il momento dei titoli di coda. Dopo una relazione tormentata, fatta di rotture e riavvicinamenti anche dopo la partecipazione a Temptation Island, Alessia avrebbe confermato nelle ultime ore la fine della storia.

«Amore, sono ufficialmente single!», avrebbe scritto l'ex protagonista del reality di Canale 5 in una conversazione con Jenny Guardiano, sua compagna d'avventura nel programma. Gli screenshot della chat sono stati poi condivisi proprio da Jenny sui social.

Una conclusione che arriva dopo settimane particolarmente turbolente, durante le quali tra Alessia e Lino sono volate accuse pesanti.

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Lino Giuliano accusa Alessia: «Sono stato aggredito»

Il primo episodio risale a metà luglio, quando Lino Giuliano aveva pubblicato alcune storie su Instagram accusando Alessia Pascarella di averlo aggredito fisicamente.

L'ex protagonista di Temptation Island aveva mostrato anche la fotografia di una ferita sul braccio che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata provocata dalla compagna. Giuliano aveva inoltre affermato di non essere più disposto ad accettare «minacce e comportamenti violenti» e aveva annunciato la fine della relazione.

Lino aveva spiegato di aver scelto di non denunciare Alessia, pur sostenendo di avere elementi in grado di documentare quanto sarebbe accaduto.

Le storie Instagram contenenti le accuse erano state successivamente cancellate. Va precisato che si trattava della versione fornita da Giuliano e che le accuse non risultavano confermate da fonti indipendenti.

Alessia respinge la ricostruzione di Lino

Successivamente Alessia aveva contestato la versione dell'ex compagno. Secondo quanto riportato da Fanpage, Pascarella aveva negato la ricostruzione fornita da Lino sulla presunta aggressione.

Ma le tensioni tra i due non si sarebbero fermate lì.

La lite in discoteca e il drink lanciato verso Lino

Qualche giorno dopo è emerso un altro episodio, questa volta avvenuto durante una serata in discoteca. Sui social una ragazza aveva accusato Alessia di aver lanciato un drink finendo per colpire tre persone che non avrebbero avuto nulla a che fare con la discussione tra la coppia.

Contattata da Fanpage, Alessia Pascarella ha ammesso di aver lanciato il drink, precisando però che il bersaglio sarebbe stato Lino Giuliano e non le ragazze presenti nelle vicinanze: «Ho lanciato il drink a Lino e, per sbaglio, ho bagnato delle ragazze che erano lì», ha spiegato Alessia, negando che ci fosse stata un'aggressione nei loro confronti.

Secondo Pascarella, dunque, le giovani sarebbero state coinvolte accidentalmente in una questione che riguardava esclusivamente lei e Lino.

Una relazione segnata da continui tira e molla

Gli ultimi episodi rappresentano soltanto l'ennesimo capitolo di una relazione che, fin dall'esperienza a Temptation Island, ha vissuto continui alti e bassi.

Alessia e Lino avevano lasciato separatamente il programma, ma successivamente erano tornati insieme. Da allora si sono susseguiti riavvicinamenti e nuove crisi, fino alle tensioni esplose nelle ultime settimane.

Prima le accuse di Lino sulla presunta aggressione, poi la lite in discoteca e il lancio del drink. Adesso sarebbe stata Alessia a mettere nuovamente un punto alla relazione annunciando di essere «ufficialmente single».

Alessia sparisce da Instagram, Jenny Guardiano fa chiarezza

Nel frattempo ha fatto discutere anche la momentanea scomparsa del profilo Instagram di Alessia Pascarella.

Sul web qualcuno aveva collegato l'assenza dai social proprio alle recenti vicende con Lino, ma Jenny Guardiano ha ridimensionato le indiscrezioni, spiegando che l'amica non avrebbe cancellato definitivamente il proprio account.

«A breve tornerà. Ha avuto solo qualche piccolo problema, ma non è affatto come si legge in giro», ha assicurato Jenny.

Almeno per il momento, dunque, Alessia resta lontana da Instagram. Sul fronte sentimentale, invece, il suo messaggio sembra decisamente più netto: la storia con Lino Giuliano è ancora una volta finita.