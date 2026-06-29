GF Vip, ex vippona convola a nozze: le immagini del matrimonio

Selvaggia Roma e Luca Teti sono ufficialmente marito e moglie. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha coronato il suo sogno d'amore con il calciatore in una romantica cerimonia celebrata il 28 giugno, davanti ad amici e parenti. Una giornata ricca di emozioni che arriva dopo anni intensi, segnati dalla nascita della loro figlia Luce e da momenti particolarmente difficili affrontati insieme.

Dal rito civile alla cerimonia: il matrimonio di Selvaggia Roma e Luca Teti

La coppia aveva già pronunciato il fatidico "sì" con il rito civile, celebrato lo scorso 19 maggio a Roma, scegliendo un evento intimo e informale. Per l'occasione, Selvaggia Roma aveva indossato un originale vestito corto a pois abbinato a un trench, anticipando però che il grande ricevimento si sarebbe svolto il 28 giugno.

La promessa è stata mantenuta: ieri i due hanno festeggiato il loro matrimonio con una cerimonia elegante e un ricevimento sontuoso, impreziosito da spettacoli, musica e spettacolari fuochi d'artificio. Argomenti grande fratello

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La proposta di matrimonio durante il battesimo della piccola Luce

Il percorso di Selvaggia Roma e Luca Teti è stato caratterizzato da momenti di grande felicità ma anche da prove molto dolorose, tra cui la perdita di una gravidanza. Nel 2024 la coppia ha accolto la nascita della figlia Luce, un evento che ha segnato una nuova pagina della loro storia.

Proprio durante il battesimo della bambina, Luca Teti aveva sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio, accompagnata da spettacolari fuochi d'artificio, regalando uno dei momenti più emozionanti della loro relazione.

Le prime immagini del matrimonio sui social

Subito dopo la celebrazione, Selvaggia Roma ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che mostra le mani degli sposi con le nuove fedi nuziali, anticipando alcuni momenti della festa.

A documentare il ricevimento è stata anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato diversi video sui social. Tra i momenti più apprezzati figurano l'ingresso trionfale degli sposi, accolti dagli applausi degli invitati, il primo ballo da marito e moglie e il suggestivo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la serata.

I look degli sposi conquistano gli invitati

Grande attenzione anche agli abiti scelti per il matrimonio. Luca Teti ha indossato un raffinato completo azzurro con dettagli neri, mentre Selvaggia Roma ha sfoggiato due diversi look.

Per la cerimonia religiosa ha scelto un elegante abito da sposa a sirena in pizzo con maniche lunghe, dal gusto romantico e sofisticato. Durante il ricevimento, invece, ha optato per un secondo vestito più essenziale, caratterizzato da un corpetto senza spalline e una gonna aderente, perfetto per vivere la festa con maggiore libertà.