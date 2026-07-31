Rosario Monetti irriconoscibile sui social dopo Temptation Island, ma lui nega: "Nessun filtro"

Con la conclusione di Temptation Island, il pubblico ha finalmente scoperto quale destino attendeva le coppie protagoniste dell'edizione. Se alcune relazioni hanno trovato un lieto fine, come quelle di Bernadette e Diamante, molte altre si sono concluse definitivamente dopo l'esperienza vissuta nel villaggio.

Durante il consueto appuntamento "un mese dopo" con Filippo Bisciglia, però, oltre agli sviluppi sentimentali ha attirato l'attenzione anche il cambiamento nell'aspetto fisico di alcuni protagonisti. Tra questi, Sabrina Soussi è apparsa molto diversa rispetto alle puntate andate in onda, ma a far discutere maggiormente è stato Rosario Monetti.

Il video su TikTok scatena i commenti

Il dibattito è esploso dopo il ritorno di Rosario sui social. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, il giovane napoletano si è rivolto ai follower dopo una lunga assenza dai social dovuta alle registrazioni del programma. Tuttavia, il contenuto è passato quasi inosservato rispetto ai commenti sul suo volto.

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Molti utenti hanno infatti sostenuto di non averlo riconosciuto, parlando di un vero e proprio "cambio faccia". In particolare hanno notato labbra molto più voluminose e zigomi particolarmente pronunciati, tanto da ipotizzare l'utilizzo di filtri digitali o persino di ritocchi estetici.

Filtri o cambiamento reale? La risposta di Rosario

Tra i commenti sono stati numerosi quelli di chi ha addirittura pensato che il profilo fosse falso. Altri hanno invece attribuito il cambiamento all'utilizzo di filtri per modificare il volto. Un'ipotesi che, secondo quanto raccontato dallo stesso Monetti, sarebbe infondata. Il protagonista di Temptation Island ha infatti spiegato di non aver utilizzato alcun filtro nel video pubblicato sui social (sarà vero?).

Il percorso con Alessandra Ciociola resta in bilico

La vicenda si intreccia inevitabilmente con la storia sentimentale tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, una delle coppie più discusse dell'edizione.

Il loro percorso nel reality è stato particolarmente movimentato. Alessandra aveva infatti richiesto un falò di confronto anticipato dopo la crescente vicinanza del fidanzato alla tentatrice Giada Alessandrini, che in passato era stata una sua migliore amica.

In quella occasione i due avevano deciso di lasciare il programma separati. Successivamente, però, è stato Rosario a chiedere un nuovo confronto e Alessandra ha scelto di concedergli una seconda possibilità. A un mese dalla fine delle registrazioni, la loro relazione sembrerebbe però attraversare una fase di pausa.

Anche Giada Alessandrini al centro delle polemiche

Il caso di Rosario Monetti non è l'unico ad aver acceso il dibattito online. Anche Giada Alessandrini, la tentatrice con cui il giovane aveva instaurato un rapporto nel villaggio, è finita sotto la lente degli utenti.

Molti hanno evidenziato una notevole differenza tra il suo aspetto visto in televisione e quello mostrato sui social, in particolare su Instagram. Secondo diversi commentatori, al di là del make-up e dell'acconciatura, il volto apparirebbe molto più levigato e privo di imperfezioni, alimentando ancora una volta il confronto sull'uso di filtri e strumenti di modifica delle immagini.