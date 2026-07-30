Temptation Island, Bisciglia difende Soraya. La replica di Cristian scatena il web: "Lo ha asfaltato"

L'ultima puntata di Temptation Island continua a far discutere anche a distanza di ore dalla messa in onda. Al centro del dibattito c'è il nuovo confronto tra Cristian e Soraya, chiamati da Filippo Bisciglia a raccontare come fosse cambiata la loro vita un mese dopo l'uscita dal villaggio.

La loro storia si era già conclusa davanti alle telecamere con un falò ricco di tensione, accuse reciproche e la decisione definitiva di separarsi. Ma il faccia a faccia andato in onda nell'episodio finale ha riaperto vecchie ferite, regalando ai telespettatori un altro acceso botta e risposta.

La rivelazione su Nicole accende il confronto

Nel corso della conversazione, Cristian ha rivelato di aver iniziato a frequentare Nicole, una delle tentatrici conosciute durante il programma. Una notizia che ha colto di sorpresa Soraya, convinta che l'ex fidanzato avrebbe dovuto parlarle di quella conoscenza, soprattutto perché i due si erano rivisti anche dopo la conclusione delle registrazioni.

Argomenti temptation island

L'ex concorrente ha ricordato di avergli chiesto direttamente se ci fosse un'altra ragazza nella sua vita, ricevendo però una risposta negativa. Da qui la sua accusa: più che la nuova frequentazione, a ferirla sarebbe stata la mancanza di sincerità da parte di Cristian, che fino a quel momento aveva continuato a parlare di rispetto.

A quel punto è intervenuto anche Filippo Bisciglia, osservando che probabilmente sarebbe stato corretto informare Soraya della nuova situazione. Una considerazione che ha portato Cristian a replicare con decisione.

«Lei è libera di fare quello che ha fatto nel programma e io non sono libero di fare lo stesso fuori, dopo che ci siamo lasciati e con rispetto?».

Una frase che ha immediatamente cambiato il tono del confronto e che, secondo molti spettatori, ha messo in difficoltà sia Soraya sia lo stesso conduttore.

Il web si schiera

Sui social la scena è diventata rapidamente virale. In tanti hanno sostenuto che Cristian abbia espresso un concetto condivisibile, ricordando che la relazione era ormai finita quando ha iniziato a frequentare Nicole. Non sono mancati commenti nei confronti di Filippo Bisciglia, già criticato durante il primo falò per quella che una parte del pubblico aveva interpretato come una difesa troppo marcata di Soraya.

C'è però anche chi continua a sostenere l'ex fidanzata, ritenendo che il problema non fosse la nuova conoscenza, ma il fatto che Cristian non abbia raccontato la verità quando ne aveva avuto l'occasione.