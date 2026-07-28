Temptation Island, Soraya finge di piangere al falò con Cristian? Il video che la smaschera

Il falò di confronto tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta era tra i più attesi di questa edizione di Temptation Island e ha mantenuto tutte le aspettative. Dopo settimane di tensioni, accuse reciproche e il progressivo avvicinamento della ragazza al single Dimitri Hristov, la coppia si ritrova davanti al fuoco per un faccia a faccia destinato a mettere la parola fine a un anno e otto mesi di relazione. Un confronto duro, senza sconti, nel quale entrambi si rinfacciano errori e delusioni, ma che finisce per consacrare Cristian come uno dei protagonisti più apprezzati di questa stagione del reality.

Fin dall'inizio dell'esperienza nei villaggi, Soraya aveva puntato il dito contro il fidanzato, accusandolo di trascurarla, di non dimostrarle abbastanza affetto e di non farle mai un complimento. Nel frattempo aveva trovato nel single Dimitri tutte quelle attenzioni che, a suo dire, erano mancate durante la relazione, arrivando ad ammettere che lui le dava "tutto quello che voleva".

Al falò, però, la giovane continua ad attribuire ogni responsabilità della crisi a Cristian. Tra gli episodi ricordati c'è anche l'ultimo San Valentino, quando lui si presentò senza alcun regalo. La replica del ragazzo è immediata e conquista il pubblico: «Il giorno prima mi avevi scritto: "Mi raccomando, non presentarti a mani vuote domani". E allora così non me la sono sentita».

Argomenti temptation island

La discussione si infiamma ulteriormente quando Soraya porta sul tavolo anche la questione economica. «Non voglio neanche dire quanti soldi ti ho passato», afferma, lasciando intendere di aver sostenuto più volte il fidanzato. Un'accusa alla quale si aggiunge quella, ancora più pesante, secondo cui Cristian sarebbe rimasto con lei soltanto per conservare il posto di lavoro nell'azienda di suo padre.

Cristian ribalta il falò: «Con me le lacrime di coccodrillo non attaccano»

Se Soraya prova a giustificare il proprio comportamento parlando delle mancanze vissute nella coppia, Cristian risponde con fermezza. Le rimprovera di aver parlato male di lui fin dal primo giorno con persone appena conosciute nel villaggio e di avergli mancato completamente di rispetto.

Tra le frasi più forti del confronto spiccano «Hai parlato malissimo di me con persone che conoscevi da pochissimo» e soprattutto «Smettila con queste lacrime di coccodrillo, con me non attaccano più», parole che hanno trovato il consenso di una larga parte dei telespettatori.

I video virali su X alimentano le polemiche

Proprio quelle parole di Cristian hanno trovato nuova eco sui social dopo la messa in onda della puntata. Su X (ex Twitter) sono infatti diventati virali diversi video, rallentati e ingranditi, nei quali numerosi utenti sostengono che Soraya stia soltanto simulando il pianto durante il falò, senza che scendano realmente lacrime dal volto.

Le immagini hanno raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, con molti spettatori convinti che quei filmati smentiscano la commozione mostrata dalla giovane nel confronto finale. Una lettura che ha ulteriormente acceso il dibattito sul web e rafforzato il sostegno a Cristian.

L'addio definitivo

Nel finale del falò arriva l'ultima provocazione della ragazza: «E fidanzati con mio papà, ora che sei single!», riferendosi alla convinzione che lui fosse rimasto con lei solo per motivi lavorativi.

Cristian sceglie di non rispondere alla provocazione. Rimane in silenzio, visibilmente deluso. Quando Filippo Bisciglia gli chiede cosa stia pensando, pronuncia quella che per molti è la frase simbolo dell'intero confronto: «Mi spiace di aver passato tutto questo tempo con una persona così».

I due lasciano il programma separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione.