Temptation Island, Giovanni sconvolto dal bacio di Sabrina con Lory: «Che vergogna»

Il percorso di Giovanni e Sabrina a Temptation Island sembra ormai arrivato al punto di non ritorno. Dopo aver visto le immagini del bacio tra la fidanzata e il single Lorenzo Ferrara, detto Lory, il giovane ha deciso di chiedere un terzo falò di confronto, determinato a mettere fine una volta per tutte alla loro storia.

Le anticipazioni e quanto accaduto nella puntata del 27 luglio mostrano una coppia ormai sempre più distante, con Giovanni deciso a lasciare il programma e Sabrina ancora concentrata sul rapporto con il tentatore.

Il bacio tra Sabrina e Lory fa crollare Giovanni

Negli ultimi giorni nel villaggio delle fidanzate il rapporto tra Sabrina e Lory è diventato sempre più intenso. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, con il tentatore che aveva respinto la richiesta di un bacio, la ragazza non ha mollato e ha continuato ad avvicinarsi a lui.

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Alla fine il bacio è arrivato. Nascosti sotto una coperta, i due si sono lasciati andare a un momento di intimità che ha segnato una svolta nel loro percorso. Subito dopo, Sabrina ha chiesto al single di spostarsi in bagno, lontano dalle telecamere, per vivere un momento ancora più intimo.

La proposta, però, è stata respinta da Lory, che ha preferito fermarsi e le ha ricordato che non aveva senso cercare luoghi nascosti per parlare o baciarsi.

La confessione di Lory mette in difficoltà Sabrina

Dopo quanto accaduto, Sabrina ha inizialmente minimizzato il gesto, raccontando alle altre fidanzate che le loro labbra si erano soltanto sfiorate e spiegando di desiderare un bacio più intenso.

A fare chiarezza è stato però lo stesso Lory, che davanti alle telecamere ha confermato senza esitazioni che il bacio c'era stato, smentendo la versione della ragazza.

Successivamente Sabrina ha ammesso che avrebbe voluto vivere quel momento con maggiore libertà, lontano dalle telecamere, confermando comunque che il bacio c'è stato.

Lory rifiuta un secondo bacio

Nonostante il coinvolgimento mostrato da Sabrina, il tentatore ha scelto di mantenere le distanze. Quando la fidanzata ha lasciato intendere di voler ripetere quel momento, Lory è stato netto, spiegando di non avere alcuna intenzione di creare nuove situazioni che potessero complicare ulteriormente il loro rapporto.

Una presa di posizione che ha lasciato Sabrina spiazzata, proprio mentre dall'altro villaggio Giovanni assisteva alle immagini del tradimento.

Giovanni vuole il terzo falò di confronto

Le immagini del bacio hanno provocato una reazione durissima da parte di Giovanni, che si è detto profondamente deluso e disgustato dal comportamento della fidanzata.

Per questo motivo il ragazzo ha chiesto immediatamente a Filippo Bisciglia un nuovo falò di confronto, il terzo dopo i due precedenti rifiutati da Sabrina. L'obiettivo è chiudere definitivamente il percorso nel programma e mettere fine alla relazione.

Le sue parole, pronunciate davanti ai compagni di viaggio, raccontano tutto il suo stato d'animo: "Che vergogna, che ingrata".

Come finirà tra Giovanni e Sabrina?

Il destino della coppia resta ora nelle mani di Sabrina, che dovrà decidere se accettare finalmente il confronto richiesto dal fidanzato oppure rifiutarlo ancora una volta.

Nel frattempo il percorso di entrambi sembra ormai aver preso direzioni opposte: Giovanni appare deciso a voltare pagina, mentre Sabrina continua a interrogarsi sul rapporto con Lory, nonostante il tentatore abbia già escluso la possibilità di andare oltre.