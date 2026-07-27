Temptation Island, chi è Elisa Vaccargiu: la single che fa vacillare Giovanni Grazioso

Il percorso di Temptation Island si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo aver rifiutato per ben due volte il falò di confronto richiesto dalla fidanzata Sabrina, Giovanni Grazioso, 31enne siciliano, sembra aver deciso di cambiare atteggiamento all'interno del villaggio.

Le immagini mostrate nelle ultime puntate, che ritraevano Sabrina sempre più vicina al single Lory, hanno profondamente scosso il fidanzato. Secondo le anticipazioni, però, nelle prossime puntate sarà proprio Giovanni a sorprendere tutti con un inaspettato avvicinamento alla tentatrice Elisa Vaccargiu.

Chi è Elisa Vaccargiu

Mora, fisico atletico e grande presenza sui social, Elisa Vaccargiu è una delle tentatrici più seguite di questa edizione di Temptation Island.

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Nata a Cagliari il 2 giugno 2000, Elisa ha 26 anni e lavora come content creator, affiancando alla comunicazione digitale una forte passione per il mondo del beauty.

Sul suo profilo Instagram racconta quotidianamente il proprio lavoro, i viaggi e i traguardi professionali, conquistando una community che supera già i 22 mila follower, destinata probabilmente a crescere dopo la visibilità ottenuta nel reality.

La passione per il beauty diventata un lavoro

Oltre all'attività sui social, Elisa Vaccargiu è un'estetista professionista.

Nell'ottobre scorso ha conseguito il diploma da estetista, condividendo sui social tutta la soddisfazione per un obiettivo inseguito fin da bambina: «Fin da quando avevo 5 o 6 anni non chiedevo giocattoli, ma trucchi e smalti. Oggi quella passione è diventata la mia professione».

Attualmente si occupa di laminazione ciglia e sopracciglia, microblading sopracciglia e .extension ciglia. Inoltre è tra le fondatrici di The Aura Dress, nuovo brand dedicato alla moda femminile il cui lancio è previsto per il 6 agosto.

Il rapporto con Giovanni Grazioso

Fin dalle prime settimane nel villaggio, Elisa è diventata una persona di fiducia per Giovanni Grazioso. Il fidanzato di Sabrina Soussi si è spesso confidato con la tentatrice, raccontandole le difficoltà della relazione e il dolore provocato dai filmati della compagna insieme al single Lory.

Con il passare dei giorni, però, il loro rapporto sembra essersi intensificato.