Temptation Island 2026, Sara e Gabriele in vetta alle ricerche: interesse alle stelle per la finale

L'attenzione del pubblico verso Temptation Island 2026 sta cambiando. Se nelle prime settimane del reality a dominare erano le ricerche dedicate alle coppie protagoniste, ora gli utenti sembrano interessati soprattutto alla puntata finale e al destino dei concorrenti. È quanto emerge dall'analisi del Centro Studi Gambling.com, realizzata sui dati di Ahrefs, che fotografa l'evoluzione delle ricerche online tra giugno e luglio 2026.

Sara e Gabriele dominano ancora le ricerche

Nonostante il generale calo di interesse, Sara e Gabriele si confermano la coppia più cercata dell'edizione. Il loro nome ha registrato una media di 1.400 ricerche mensili, con un picco di 12.464 query nel giugno 2026, un dato quasi nove volte superiore rispetto alla seconda coppia in classifica, Cristian e Soraya, che si fermano a circa 150 ricerche mensili di media.

L'interesse per le coppie è in forte diminuzione

Nel passaggio da giugno a luglio, però, il volume delle ricerche dedicate ai protagonisti del programma è diminuito in media del 60%. Il calo più marcato riguarda Sabrina e Giovanni, che perdono il 66% delle ricerche, seguiti da Diamante e Bernadette (-65%) e da Sara e Gabriele (-62%). Più contenuta la flessione per Cristian e Soraya, che si attestano al -49%.

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I numeri confermano la tendenza: Sara e Gabriele passano da 12.464 a 4.694 ricerche mensili, Diamante e Bernadette da 866 a 303, Sabrina e Giovanni da 547 a 188, mentre Cristian e Soraya scendono da 427 a 219.

La finale accende la curiosità del pubblico

Mentre diminuisce l'attenzione verso il percorso delle coppie, cresce in maniera impressionante quella per il gran finale. Le ricerche della chiave "Temptation Island finale" sono infatti passate da 46 a 950 in appena un mese, facendo segnare un incremento del 1.965%.

Il dato suggerisce che, con l'avvicinarsi dell'epilogo, gli spettatori siano più interessati a conoscere l'esito delle relazioni e i falò di confronto finali che a seguire l'evoluzione quotidiana delle dinamiche tra fidanzati e tentatori.

A volte il protagonista è il singolo, non la coppia

L'analisi evidenzia anche un'altra curiosità. Non sempre l'interesse degli utenti si concentra sulla coppia: in alcuni casi emerge il singolo concorrente. È il caso di Rosario, il cui nome associato al programma raggiunge circa 700 ricerche mensili, mentre la coppia Alessandra e Rosario si ferma ad appena 15. Un segnale che dimostra come siano spesso le vicende personali dei protagonisti a catturare maggiormente l'attenzione del pubblico.

Come è stata realizzata l'analisi

Il Centro Studi Gambling.com ha elaborato i dati attraverso Ahrefs Keywords Explorer (Italia), analizzando i volumi di ricerca relativi ai nomi delle sette coppie protagoniste e ai termini collegati alla finale del reality nel periodo compreso tra maggio e luglio 2026. Il confronto tra giugno e luglio evidenzia un netto cambio di tendenza: l'interesse degli utenti si sta progressivamente spostando dalle singole coppie all'attesissimo epilogo di Temptation Island 2026.