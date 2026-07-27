Temptation Island, proposta di matrimonio, falò e ritorni: le anticipazioni della puntata di lunedì 27 luglio

Temptation Island 2026 entra nella fase più delicata del viaggio nei sentimenti. Dopo il finale emozionante della sesta puntata, cresce l'attesa per il nuovo appuntamento di lunedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, dove non mancheranno proposte di matrimonio, falò di confronto e nuove tentazioni destinate a cambiare gli equilibri tra le coppie.

Tra i momenti più attesi c'è quello che vede protagonista Diamante, deciso a riconquistare Bernadette dopo aver compreso di non volerla perdere.

Diamante pronto alla proposta di matrimonio

Dopo giorni di riflessione trascorsi lontano dalla fidanzata, Diamante sembra aver finalmente preso la decisione più importante della sua vita.

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Nel promo della prossima puntata lo si vede attraversare la spiaggia che separa i due villaggi con un mazzo di fiori tra le mani, pronto a chiedere a Bernadette di sposarlo.

La risposta, però, è tutt'altro che scontata.

Se da una parte Bernadette ha sempre dichiarato di desiderare un matrimonio e una famiglia, dall'altra non ha nascosto la delusione per i comportamenti del compagno durante il percorso nel reality. La proposta riuscirà a farle cambiare idea oppure le ferite saranno ormai troppo profonde?

Soraya e Dimitri sempre più vicini, Cristian teme il peggio

Anche la storia tra Soraya e Cristian continua a vivere momenti di forte tensione. Le anticipazioni mostrano una crescente complicità tra Soraya e il single Dimitri, un'intesa che potrebbe evolversi ulteriormente già nella prossima puntata.

Cristian, osservando i nuovi filmati, appare sempre più scoraggiato e arriva ad ammettere che la fidanzata sembra essersi costruita una nuova relazione proprio all'interno del villaggio.

Giovanni si avvicina a Elisa, Sabrina continua con Lory

Novità importanti anche per Giovanni Grazioso. Dopo settimane caratterizzate dalle continue discussioni con la fidanzata Sabrina Soussi, il giovane sembra aver deciso di voltare pagina, trovando serenità accanto alla single Elisa.

Le immagini mostrate nel promo lasciano intendere che il loro rapporto sia destinato a rafforzarsi ancora.

Nel frattempo Sabrina, pur restando sorpresa dai video del fidanzato, continuerà a trascorrere molto tempo con il single Lory, mantenendo viva la complicità nata all'interno del villaggio.

Falò di confronto anticipato: cresce la suspense

Uno dei momenti centrali della puntata sarà un nuovo falò di confronto anticipato, richiesto da uno dei protagonisti. Per il momento Canale 5 mantiene il massimo riserbo sull'identità della coppia coinvolta, aumentando la curiosità dei telespettatori.

Il confronto potrebbe rappresentare una svolta decisiva per uno dei percorsi sentimentali ancora in bilico.

Tornano Alessandra e Rosario, ma anche Gabriele e Sara

Le sorprese, però, non finiscono qui. Come annunciato da Filippo Bisciglia, nella puntata torneranno anche due coppie che avevano già lasciato il programma dopo il falò finale: Alessandra e Rosario e Gabriele e Sara.

I quattro protagonisti racconteranno cosa è accaduto lontano dalle telecamere e come si sono evolute le loro relazioni dopo la conclusione dell'esperienza nel reality.

Secondo le indiscrezioni, gli aggiornamenti potrebbero sorprendere il pubblico e riservare sviluppi del tutto inattesi.