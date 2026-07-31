Temptation Island, il gesto social di Sabrina verso Giovanni scatena il web: è ancora amore?

L'ultima puntata di Temptation Island 2026 ha sancito la fine della storia d'amore tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, una delle coppie più discusse e seguite dell'edizione. Eppure, a poche ore dalla messa in onda del finale, alcuni movimenti social della giovane siciliana hanno riacceso il dibattito tra gli appassionati del programma.

Secondo molti utenti, infatti, alcuni contenuti condivisi da Sabrina potrebbero lasciare intendere che i sentimenti nei confronti dell'ex fidanzato non siano del tutto scomparsi.

I repost su TikTok fanno discutere

Nelle ultime ore Sabrina Soussi ha ricondiviso sul proprio profilo TikTok alcuni reel che riprendono uno dei momenti più commentati del programma: quello in cui Giovanni Grazioso la osserva intensamente mentre lei fa il suo ingresso nel villaggio.

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A rendere ancora più significativo il gesto sono le didascalie che accompagnano i video: "E se non mi guarda così, sappiate che non lo voglio". E ancora: "Perché nonostante tutto il sentimento c'è".

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente scatenato le interpretazioni del pubblico.

Il web si divide: "È ancora innamorata?"

Sui social sono in molti a chiedersi quale sia il significato di questi repost. Per una parte degli utenti si tratterebbe di un semplice ricordo del percorso vissuto nel reality, mentre altri ritengono che quei messaggi possano rappresentare un segnale di un sentimento ancora vivo nei confronti di Giovanni.

Le discussioni si sono rapidamente moltiplicate su TikTok e Instagram, dove i fan continuano ad analizzare ogni dettaglio delle pubblicazioni dei protagonisti del programma.

Una delle coppie simbolo di Temptation Island

Fin dalla prima puntata, Sabrina e Giovanni sono stati tra i protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island, contribuendo in maniera significativa al successo del reality, che ha fatto registrare ascolti da record.

Il loro percorso è stato caratterizzato da tensioni fin dall'arrivo nel villaggio calabrese. Le continue critiche mosse da Sabrina nei confronti del compagno hanno spinto Giovanni a chiedere immediatamente un falò di confronto anticipato.

La richiesta, però, è stata accolta soltanto dopo tre tentativi, con altrettanti interventi del conduttore Filippo Bisciglia nel villaggio delle fidanzate.

Il falò finale e la rottura

Il confronto conclusivo tra i due si è rivelato particolarmente acceso e ha portato alla decisione definitiva di interrompere la relazione dopo oltre sei anni insieme. Una scelta confermata anche durante l'ultima puntata del programma, nella quale entrambi hanno ribadito la volontà di proseguire separatamente.