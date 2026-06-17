Belen Rodriguez ritrova il sorriso: mano nella mano con Gaetano Fidanzati, le foto confermano la nuova storia

Sembrerebbe tornare il sereno nella vita di Belen Rodriguez, che negli ultimi mesi ha attraversato un periodo particolarmente complesso tra difficoltà professionali, problemi di salute e vicende giudiziarie finite al centro dell'attenzione mediatica.

La showgirl argentina, infatti, si è trovata a fare i conti con la mancata conduzione de L’Isola dei Famosi, alcune problematiche personali legate alla salute e le accuse di omissione di soccorso, alle quali ha risposto attraverso il proprio legale.

Il sostegno di Stefano De Martino e degli affetti più vicini

In questo momento delicato, accanto a Belen Rodriguez non è mai mancato il supporto delle persone più importanti della sua vita. Tra queste anche l’ex marito Stefano De Martino, che secondo le indiscrezioni avrebbe persino modificato alcuni impegni lavorativi legati ad Affari Tuoi per stare vicino alla madre di suo figlio Santiago. Argomenti belen rodriguez

Ma non solo. Un ruolo fondamentale sarebbe stato ricoperto anche da Gaetano Fidanzati, personal trainer estraneo al mondo dello spettacolo, che negli ultimi tempi è stato spesso visto accanto alla conduttrice.

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: le foto della presunta nuova coppia

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e confermato anche dal magazine Chi, tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati ci sarebbe molto più di una semplice amicizia.

Nel nuovo numero del settimanale sono state pubblicate le prime immagini che ritraggono i due insieme durante una passeggiata serale per le vie di Milano. Gli scatti mostrano la showgirl e il personal trainer mentre camminano mano nella mano, un gesto che ha immediatamente alimentato le voci su una possibile relazione sentimentale.

(foto Chi Magazine)

Complicità e sorrisi: Belen guarda al futuro

Le fotografie diffuse dai settimanali raccontano un momento di grande complicità tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati. I due appaiono sorridenti, intenti a chiacchierare e scherzare mentre si godono una passeggiata lontano dai riflettori e dal caldo estivo della città.

Un atteggiamento che sembra testimoniare la volontà della showgirl di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi e guardare con maggiore serenità al futuro.

(foto Chi Magazine)