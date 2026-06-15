"Belen Rodriguez torna in TV": l'indiscrezione sul nuovo progetto con Maria De Filippi

Dopo un periodo complesso segnato da problemi di salute, stop lavorativi e indiscrezioni sul suo stato psicofisico, Belen Rodriguez sarebbe pronta a rientrare nel mondo della televisione. Secondo le ultime informazioni circolate nelle ore recenti, la showgirl argentina tornerà a collaborare con Maria De Filippi in un progetto già noto al grande pubblico.

Le settimane difficili di Belen Rodriguez

Negli ultimi tempi Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione mediatica per una serie di eventi personali e professionali che l’avrebbero costretta a rallentare i ritmi di lavoro.

Tra questi, la rinuncia alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, alcuni problemi di salute e voci legate a un periodo di forte stress. In particolare, diverse indiscrezioni parlano di un momento delicato legato ad ansia e attacchi di panico, che avrebbero portato anche a un breve ricovero.

Nonostante ciò, nelle ultime settimane la showgirl è stata nuovamente avvistata in contesti pubblici, segnale di una progressiva ripresa.

Il sostegno di Stefano De Martino

Durante la fase più delicata, secondo quanto riportato da alcune fonti di cronaca rosa, un ruolo importante sarebbe stato quello di Stefano De Martino, che le sarebbe stato vicino nei giorni successivi al presunto crollo.

Un supporto personale che avrebbe contribuito a favorire un graduale ritorno alla normalità per la conduttrice.

Il ritorno in televisione con Maria De Filippi

Ora, per Belen Rodriguez, si apre una nuova fase professionale. La showgirl sarebbe pronta a tornare a lavorare nel mondo di Mediaset e in particolare nello storico programma “Tú Sí Que Vales”, condotto in passato proprio da lei tra il 2014 e il 2022.

Il ritorno non avverrà nella conduzione principale, ma in una nuova veste all’interno di uno spazio dedicato.

Il progetto: il Lip Sync Battle a “Tú Sí Que Vales”

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Belen Rodriguez sarà coinvolta nel segmento del “Lip Sync Battle”, una delle parti più leggere e spettacolari del programma.

Si tratta di uno spazio che negli anni ha ospitato numerosi personaggi dello spettacolo, impegnati in performance ironiche e momenti di intrattenimento insieme ai giurati del talent.

Le registrazioni sarebbero previste già a partire dai prossimi giorni, con sessioni che proseguiranno per tutta l’estate.

Cast confermato e attesa per la nuova stagione

Sempre secondo le indiscrezioni, la struttura del programma e la presenza della giuria sarebbero confermate nella loro formazione originale. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere il format stabile, puntando su nuovi momenti di spettacolo e ospiti speciali.