Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Sono stata io a rifiutare L'Isola dei Famosi”

Belen Rodriguez torna a parlare dopo settimane di polemiche, indiscrezioni e notizie circolate sul suo conto. La showgirl argentina ha deciso di intervenire personalmente attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, chiarendo sia la sua posizione sulle recenti vicende legali sia la verità sul presunto rifiuto di Mediaset per la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Il messaggio di Belen ai fan: “Grazie per l’affetto ricevuto”

Dopo aver lasciato che fosse il suo avvocato a parlare nelle ultime settimane, Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e rivolgersi direttamente ai suoi follower.

“Credo sia arrivato il momento di dire la mia”, ha esordito la conduttrice nelle sue storie Instagram, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto in un periodo particolarmente delicato. Argomenti belen rodriguez

l'isola dei famosi

“Voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane. Mi avete confortato e dato molta forza. In questi momenti è fondamentale sentirmi abbracciata, coccolata e capita”, ha dichiarato.

La stoccata alla stampa: “Notizie gonfiate per click e like”

Nel suo intervento, Belen Rodriguez ha preferito non entrare nei dettagli delle vicende che l’hanno coinvolta recentemente, ma ha lanciato una critica nei confronti di alcuni media.

Secondo la showgirl, diversi siti e giornali avrebbero enfatizzato e manipolato alcune informazioni per ottenere maggiore visibilità online.

“Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa, gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa-like e clickbait”, ha spiegato.

Belen ha inoltre sottolineato che eventuali responsabilità verranno accertate nelle sedi competenti, aggiungendo una riflessione sul concetto di giustizia e karma: “Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere. Il karma farà il suo corso”.

Belen Rodriguez e L’Isola dei Famosi: la verità sul mancato accordo

La parte più significativa del suo intervento riguarda però L’Isola dei Famosi, uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane.

Diversi rumor avevano infatti sostenuto che fosse stata Mediaset a escludere la showgirl dalla conduzione del reality. Tra coloro che avevano riportato questa versione c’era anche il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui l’azienda avrebbe deciso di non affidarle il programma dopo alcuni incontri preliminari.

Una ricostruzione che Belen Rodriguez ha smentito categoricamente.

“Ho detto no per i miei figli”

La conduttrice ha spiegato che la scelta di non partecipare al progetto sarebbe stata esclusivamente personale e motivata da ragioni familiari.

“Per quanto riguarda la conduzione de L’Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere”, ha raccontato.

La permanenza lontano dall’Italia per circa 45 giorni avrebbe infatti reso impossibile per lei stare vicino ai figli.

“Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, anche alla mia famiglia”.

Il ringraziamento a Mediaset e il futuro in televisione

Nel suo messaggio finale, Belen Rodriguez ha voluto ringraziare Mediaset per aver compreso la sua situazione personale, lasciando intendere che in futuro potrebbero esserci nuove opportunità professionali.

“Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni”, ha concluso la showgirl.