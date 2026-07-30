Temptation Island, Cristian spiazza Soraya: frequenta la tentatrice Nicole dopo il falò

L'ultima puntata di Temptation Island 2026, andata in onda il 29 luglio, ha regalato uno dei momenti più sorprendenti dell'intera edizione. Nel tradizionale appuntamento dedicato al racconto delle coppie "un mese dopo", la storia tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino ha preso una piega del tutto inattesa, ribaltando l'immagine che il pubblico si era costruito durante il percorso nel reality.

Soraya chiede scusa: "L'ho discriminato e umiliato"

Il confronto si è aperto con una Soraya profondamente pentita, pronta ad assumersi le proprie responsabilità.

Con la voce rotta dall'emozione, la giovane ha ammesso: "Mi è dispiaciuto molto per alcune cose che ho detto, l'ho discriminato, l'ho umiliato. Lui è una brava persona, provo ancora qualcosa per lui".

Argomenti temptation island

L'ex fidanzata ha raccontato di aver cercato Cristian subito dopo il rientro dalla Calabria, nel tentativo di chiarire e recuperare il rapporto. Un incontro, però, che si è concluso senza un vero riavvicinamento: "L'ho sentito molto freddo, abbiamo pianto tanto e ci siamo lasciati con serenità".

Nel corso del confronto è emerso anche un dettaglio curioso: Cristian continua a lavorare nell'azienda della famiglia di Soraya e, come lui stesso ha precisato, ha anche ricevuto un aumento, sottolineando che la promozione non è collegata alla partecipazione al programma.

La confessione di Cristian: "Frequento Nicole"

Il vero colpo di scena è arrivato quando Cristian Mascolino ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate dopo il reality. Dopo aver smentito qualsiasi coinvolgimento con la tentatrice Flavia Punzo, ha rivelato di aver iniziato a frequentare un'altra single conosciuta nel villaggio: "Non è Flavia. Mi sono sentito con un'altra ragazza conosciuta nel villaggio. Si chiama Nicole".

La ragazza in questione è Nicole Cena, con la quale, secondo il racconto di Cristian, la conoscenza è iniziata appena tre giorni dopo il falò di confronto.

Una confessione che ha completamente cambiato la prospettiva del confronto: mentre Soraya cercava di recuperare il rapporto e spiegare i propri errori, Cristian aveva già iniziato una nuova frequentazione.

Soraya in lacrime dopo la rivelazione

Le parole di Cristian hanno profondamente colpito la sua ex fidanzata. La giovane romana ha inoltre raccontato che tra loro, dopo il programma, c'è stato anche un momento di intimità, interrotto perché lui si sarebbe emozionato fino alle lacrime, sopraffatto dai ricordi della loro relazione.

Una confessione che ha lasciato Soraya senza parole: "Non eri innamorato. Io a Dimitri non rispondo nemmeno. Lui voleva una cosa seria con me, ma non mi sembrava corretto verso di te".