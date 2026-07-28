Temptation Island, amore in secondo piano: al falò tra Soraya e Cristian si litiga sui soldi

Il percorso di Soraya Sabetta a Temptation Island si conclude con una decisione che era nell’aria ormai da diverso tempo. Nella puntata andata in onda il 27 luglio, la giovane ha chiesto il falò di confronto anticipato con il fidanzato Cristian Mascolino, mettendo definitivamente fine alla loro relazione.

Dopo settimane di dubbi, riflessioni e un rapporto sempre più intenso con il single Dimitri Hristov, Soraya ha compreso che il suo futuro non può più essere accanto a Cristian.

"Mi sono persa tante volte stando con Cristian, non mi voglio più perdere. Qui ho capito che merito di più".

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Il rapporto con Dimitri le apre gli occhi

Nel villaggio delle fidanzate, il legame tra Soraya e Dimitri è cresciuto giorno dopo giorno. Tra i due si è instaurata una forte complicità, culminata in una grande vicinanza emotiva e fisica, tanto da arrivare a un passo dal bacio.

Soraya, però, ha chiarito che il tentatore non rappresenta il suo futuro sentimentale. Lo ha definito piuttosto uno "strumento" che le ha consentito di comprendere ciò che realmente desidera da una relazione.

"Devo pensare a quello che voglio. Non sto bene ormai da un po'", ha detto.

Per la protagonista del reality, l'esperienza nel programma è servita soprattutto a riscoprire sé stessa e a capire di meritare attenzioni che, a suo dire, nella relazione con Cristian erano ormai scomparse.

Al falò Soraya è categorica: "Non ti amo più"

Dopo che in precedenza aveva rifiutato una richiesta di confronto avanzata da Cristian, questa volta è stata proprio Soraya a chiedere il falò.

Davanti a Filippo Bisciglia, la ragazza ha spiegato senza esitazioni le ragioni della sua scelta.

Secondo Soraya, Cristian non si sarebbe mai comportato come un vero fidanzato, facendola sentire trascurata e poco amata: "Non mi hai mai fatto un complimento. Pensavo fosse il tuo carattere, invece qui ho capito che non devo elemosinare attenzioni. Non mi sentivo più amata, eravamo diventati due amici".

La frase più dura arriva poco dopo, quando mette definitivamente la parola fine alla loro storia: "Qui ho maturato l'idea che non ti amo più. Volevo una speranza che non è arrivata. Sei vuoto, è un anno che non mi tocchi".

La replica di Cristian: accuse tra amore e questioni economiche

Dal canto suo, Cristian sostiene di aver sempre parlato bene della fidanzata durante il programma e racconta di aver riscoperto la gelosia proprio grazie all'esperienza a Temptation Island.

Il giovane, però, accusa Soraya di non essergli stata vicina nei momenti difficili fuori dal villaggio, facendo anche riferimento a questioni economiche.

Nel corso del confronto il dialogo si sposta più volte sul tema dei soldi e sul rapporto con la famiglia di Soraya: "Sei legato ai soldi e basta. A me non interessano".

Cristian replica duramente: "Il sentimento c'è. Me ne vado quando è nullo. Sono rimasto con lei perché sto bene con la sua famiglia. Fai le lacrime da coccodrillo, sei un'attrice, non mi fai pena".

Filippo Bisciglia interrompe la discussione

Il confronto si accende rapidamente e, tra accuse reciproche, il tema economico finisce per prendere il sopravvento rispetto ai sentimenti. A quel punto interviene Filippo Bisciglia, che invita entrambi a riportare la discussione sulla loro relazione: "Basta parlare di soldi".

Un richiamo che, però, non basta a ricucire il rapporto ormai compromesso.

L'epilogo: escono separati

Al termine del falò, Soraya e Cristian decidono di lasciare Temptation Island separatamente, mettendo fine alla loro storia. L'ultima battuta di Soraya fotografa il clima con cui si chiude il confronto: "Fidanzati con mio padre".

Una conclusione amara per una coppia che, dopo settimane di confronti e tensioni, sceglie definitivamente di percorrere strade diverse.