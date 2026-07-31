Temptation Island, Sabrina torna sui social e ironizza sulla "leccata sul collo" al single Lory

Dopo settimane di silenzio e con il profilo Instagram rimasto per un periodo disattivato, Sabrina Soussi ha scelto di tornare sui social con un contenuto destinato a far parlare. L'ex protagonista di Temptation Island 2026 ha infatti pubblicato un video girato in palestra insieme al suo personal trainer, riprendendo con toni ironici una delle scene più commentate dell'ultima edizione del reality.

Una scelta che arriva a pochi giorni dalla messa in onda della puntata speciale "Un mese dopo", nella quale si è chiuso definitivamente il percorso della coppia formata da lei e Giovanni Grazioso.

Lo sketch in palestra e il richiamo alla frase diventata un tormentone

Nel video condiviso su Instagram, il personal trainer scherza con Sabrina citando la frase che più di ogni altra ha accompagnato il suo percorso televisivo: "Mi lecchi il collo?".

Argomenti temptation island

Il riferimento è alla scena andata in onda nel villaggio delle fidanzate, quando la siciliana, incoraggiata dalle altre ragazze, propose al single Lorenzo Ferrari una "leccata sul collo". La reazione sorpresa del tentatore trasformò quel momento in uno dei più discussi dell'edizione, dando vita a meme, commenti e centinaia di contenuti rilanciati sui social.

Con il filmato pubblicato dopo la fine del programma, Sabrina sembra aver deciso di giocare proprio su quell'episodio, scegliendo di riproporlo in chiave ironica.

Il falò finale e la rottura con Giovanni Grazioso

Il ritorno sui social arriva dopo un finale tutt'altro che semplice nel reality. Durante il falò di confronto e, successivamente, nello speciale "Un mese dopo", Giovanni Grazioso ha ribadito la decisione di chiudere definitivamente la relazione.

Nel corso dell'ultimo faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia, Sabrina aveva rivolto all'ex compagno diverse critiche, facendo riferimento al suo lavoro, al rapporto con la famiglia e persino alla loro intimità. Giovanni, invece, ha spiegato di non provare più sentimenti nei suoi confronti, aggiungendo con una battuta che l'unica vera mancanza dopo la separazione fosse il coniglietto Lea, che la coppia accudiva insieme.

Nessun seguito con il tentatore Lory

Anche il rapporto con il tentatore Lory non ha avuto sviluppi una volta spente le telecamere. La stessa Sabrina ha raccontato che tra loro non ci sono stati ulteriori contatti dopo la conclusione del programma.

Nel frattempo, il single ha continuato a essere molto seguito sui social, dove alcuni suoi "like" ai commenti dei fan hanno contribuito ad alimentare le discussioni nate durante la messa in onda del reality, comprese quelle di chi lo avrebbe voluto vedere sul trono di Uomini e Donne.