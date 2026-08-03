Temptation Island, Alessandra Ciociola chiarisce il mistero del tatuaggio sul mento: "Ha un significato speciale"

Dopo le polemiche nate durante e dopo l’ultima edizione di Temptation Island, Alessandra Ciociola ha deciso di rispondere direttamente alle critiche che da settimane circolano sui social. Questa volta, però, al centro dell'attenzione non c'è la travagliata storia d'amore con Rosario Monetti, bensì il piccolo tatuaggio che porta sul mento, diventato oggetto di commenti e curiosità da parte degli utenti del web.

Il percorso con Rosario Monetti

La coppia aveva partecipato al programma perché Alessandra nutriva dubbi sulla fedeltà del compagno. Durante l'esperienza nel reality, Rosario si era avvicinato molto alla single Giada, ex amica di Alessandra e presunto flirt del ragazzo.

La situazione aveva portato a un acceso falò di confronto a tre, al termine del quale Alessandra aveva deciso di lasciare il programma da sola, mettendo fine alla relazione.

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Pochi giorni dopo, però, era stato Rosario a chiedere un nuovo confronto, dichiarando di voler ricominciare con lei. La giovane aveva quindi deciso di concedergli una seconda possibilità.

Nel corso dell'ultima puntata, tuttavia, era emerso che il rapporto attraversava ancora un momento delicato: Alessandra aveva infatti scelto di prendersi del tempo per capire se i sentimenti nei confronti del fidanzato fossero ancora forti come un tempo.

La risposta alle critiche

Stanca delle continue osservazioni sul tatuaggio, Alessandra Ciociola ha deciso di intervenire direttamente con un video pubblicato sui social, spiegando il significato che quel segno ha per lei e ribadendo di non essere interessata ai giudizi degli altri.

«Allora ragazzi, sono qua per dirvi una cosa: visto che si discute molto sul mio tatuaggio… Durante Temptation Island ci stavano un sacco di cose importanti di cui parlare, invece spesso si è discusso di questo tatuaggio che ho in faccia. Vi comunico che ce l'ho ancora, non me lo sono tolto. Ha un significato: l'ho fatto con una mia vecchia amica ed è un ricordo molto speciale per noi. Il tatuaggio mi piace, non mi interessa del vostro giudizio e ciao!».