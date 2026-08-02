Soraya fa mea culpa dopo Temptation Island: "Pago le conseguenze della mia scelta, Cristian è meraviglioso"

Durante la sua permanenza nel villaggio di Temptation Island, Soraya Sabetta si era lamentata più volte del fidanzato Cristian Mascolino, arrivando a pronunciare frasi particolarmente dure e a raccontare alcuni dettagli molto privati della loro relazione, tra soldi, affitto e regali.

Il loro percorso nel programma si era concluso con la separazione al falò di confronto. Nella puntata speciale Temptation Island E Poi, però, Soraya era apparsa meno rigida nelle sue posizioni e aveva mostrato un atteggiamento più conciliante nei confronti dell’ex fidanzato.

La giovane era anche scoppiata in lacrime parlando delle pesanti critiche ricevute sui social. Adesso, terminato definitivamente il “viaggio nei sentimenti”, Soraya ha confermato di aver messo da parte rabbia e rancore, spendendo parole di grande affetto per il ragazzo che le è stato accanto per due anni.

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«Ho parlato con rabbia e l’ho umiliato»

Nel corso dell’incontro con Filippo Bisciglia, Soraya ha ammesso di aver esagerato e di aver pronunciato frasi che, a mente fredda, non rispecchierebbero completamente il suo pensiero.

«Ho detto delle cose piene di rabbia, ero molto ferita e parlavo di pancia. Sono schietta e molto ruvida nei modi e questo mi dispiace», ha spiegato.

La 23enne ha poi riconosciuto apertamente di aver mancato di rispetto all’ex compagno: «Potendo tornare indietro direi diversamente molte cose. L’ho umiliato e l’ho riempito di parole. Lui è una brava persona e sono stata bene con lui. Tante cose che ho detto non le penso davvero al cento per cento».

Le critiche ricevute sui social

Nonostante le spiegazioni fornite durante la puntata speciale del reality di Canale 5, Soraya ha continuato a ricevere numerosi attacchi sui social, alcuni dei quali particolarmente feroci.

La ragazza ha però voluto ringraziare chi ha scelto di non fermarsi alle apparenze e di non giudicarla esclusivamente per quanto mostrato in televisione.

«Grazie a chi non si è fermato alla superficie, ma ha scelto di andare più in profondità. A chi ha saputo guardare oltre le apparenze e vedere la persona, con i suoi pregi, i suoi difetti e la sua verità. Grazie per ogni messaggio, per ogni parola di affetto e per il sostegno», ha scritto su Instagram.

Il commento di un’utente

Tra i tanti messaggi ricevuti, un’utente ha fatto notare a Soraya, con toni rispettosi, che il suo errore più grave non sarebbe stato l’avvicinamento al single Dimitri, ma il trattamento riservato a Cristian.

Secondo la follower, Soraya avrebbe consentito a persone appena conosciute di ridere e ironizzare sul suo fidanzato, dimenticando il rispetto e l’affetto dovuti a una persona con la quale aveva condiviso due anni della propria vita.

L’utente le ha comunque augurato il meglio, invitandola a comprendere che in una relazione non bisogna soltanto pretendere, ma anche essere capaci di dare.

Soraya riconosce i propri errori

Soraya ha deciso di rispondere direttamente al commento, ammettendo di aver commesso degli errori e di pagarne quotidianamente le conseguenze. La giovane ha poi rivolto parole molto belle all’ex fidanzato: «L’importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato, non mi sarei mai innamorata di lui».

Infine, Soraya ha espresso un desiderio per il futuro di entrambi: «Spero che un giorno arriverà l’amore che ci meritiamo, per entrambi».