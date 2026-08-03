Temptation Island, Francesca e Danilo: repost e like alimentano le voci di un riavvicinamento

Sembrava una storia definitivamente archiviata, ma i social potrebbero raccontare un'altra versione dei fatti. A distanza di un mese dalla fine dell'esperienza a Temptation Island, Francesca Coppola e Danilo D'Angelo tornano al centro del gossip per una serie di movimenti social che stanno facendo discutere i fan.

Nella puntata speciale dedicata a scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo il programma, i due si erano presentati separatamente davanti a Filippo Bisciglia, confermando la fine della loro relazione. Tra i motivi della rottura, Danilo aveva indicato i contatti che Francesca aveva continuato a mantenere con il single Marco Fatata, circostanza che aveva incrinato definitivamente il loro rapporto.

Il repost su TikTok

Nelle ultime ore, però, alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Alcuni giorni fa Danilo ha ripubblicato su TikTok un vecchio video che lo ritraeva insieme a Francesca. Si tratta di un contenuto originariamente condiviso dalla ragazza lo scorso febbraio, molto prima della partecipazione al reality.

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Un gesto che, per molti follower, potrebbe rappresentare un primo segnale di riavvicinamento tra i due ex fidanzati.

Il like sparito dopo poche ore

Ad alimentare le indiscrezioni c'è anche un altro episodio. Francesca aveva infatti messo "mi piace" al primo post pubblicato da Danilo sui social dopo il rientro dall'avventura televisiva. Un like che, tuttavia, sarebbe stato rimosso poco dopo, facendo nascere nuove ipotesi tra gli utenti.

Secondo alcuni fan, la decisione potrebbe essere legata alla cena organizzata tra gli ex fidanzati del programma e alcune delle single conosciute nel villaggio.

L'ipotesi dei fan

In particolare, a non essere stata gradita sarebbe stata la presenza della tentatrice Giulia Colacchi. Un'ipotesi rilanciata anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso alcune segnalazioni ricevute dai suoi follower.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali su un possibile ritorno di fiamma. I movimenti social rappresentano soltanto indizi che continuano ad alimentare la curiosità del pubblico.