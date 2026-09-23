GF Vip, Piera si sfila il costume davanti a Roncaccia e Varsi. Sui social è bufera: «E il rispetto per il fidanzato?»

Piera Meloni torna al centro delle discussioni sui social. Nelle ultime ore sta circolando un video nella Casa del Grande Fratello Vip nel quale la concorrente, mentre conversa tranquillamente con Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, si sfila il costume da sotto la maglia. Nessuna nudità viene mostrata, ma il gesto non è passato inosservato e su X sono arrivati numerosi commenti, molti dei quali critici nei confronti della gieffina.

Il video che fa discutere

A far discutere non è tanto il gesto in sé, quanto il momento in cui arriva e soprattutto la presenza di Alessandro Roncaccia. Proprio nelle ultime ore, infatti, Piera ha ammesso apertamente che il nuovo concorrente rispecchia i suoi gusti: «Io sono fidanzata con un ragazzo che è molto simile a lui fisicamente. È alto, moro, riccio, tatuato. È il mio tipo».

Parole che hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulla crescente complicità tra i due. La stessa Piera, parlando della possibilità che nella Casa possano cambiare i suoi sentimenti, aveva inoltre spiegato di aver messo in conto anche eventualità impreviste: «Io che ne so che entro e trovo l'uomo della mia vita? Potrebbe essere». Allo stesso tempo aveva rivendicato il proprio carattere estroverso, sottolineando di parlare e scherzare con tutti «senza malizia». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le critiche sui social e la reazione del fidanzato

È soprattutto alla luce di queste dichiarazioni che il nuovo video ha assunto per molti utenti un significato diverso. Su X diversi telespettatori stanno attaccando Piera, interpretando il gesto di sfilarsi il costume davanti agli altri concorrenti come un'ulteriore mancanza di rispetto nei confronti del fidanzato.

Fuori dalla Casa, intanto, Gian Marco Ciaccia continua a seguire quanto accade. Nei giorni scorsi si era mostrato molto provato durante una diretta social, arrivando alle lacrime parlando della vicinanza tra la fidanzata e Roncaccia. Poi, dopo le parole di Piera su Alessandro, aveva scelto l'ironia rilanciando su TikTok una clip di Antonio Cassano che mimava il gesto delle corna.

Roncaccia: «Piera mi piace»

A rendere ancora più interessante la situazione sono state le parole dello stesso Alessandro. Roncaccia ha ammesso di essere attratto da Piera, pur sottolineando di non voler oltrepassare determinati limiti proprio perché lei è fidanzata: «Piera mi piace».

L'interesse, almeno sul piano estetico, sembra dunque reciproco: Piera ha detto che Alessandro è il suo tipo e Roncaccia ha ammesso che lei gli piace. Per ora, però, tra i due non è accaduto nulla che dimostri l'esistenza di un flirt. Il video del costume aggiunge un nuovo episodio a una vicenda che sui social viene ormai osservata quasi fotogramma per fotogramma. E resta da vedere soprattutto come reagirà Gian Marco.