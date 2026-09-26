GF Vip, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone e si commuove: «Era una persona meravigliosa»

Un tuffo indietro di 26 anni, fino alla prima storica edizione del Grande Fratello, e poi l'emozione nel ricordare Pietro Taricone, scomparso nel 2010 a soli 35 anni. È stato uno dei momenti più intensi della quarta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 25 settembre su Canale 5. Protagonista Marina La Rosa, che davanti alle immagini di quando, giovanissima, entrò nella Casa più spiata d'Italia non ha nascosto l'emozione: «Mi verrebbe da abbracciarla quella ragazzina». Da quelle immagini il pensiero è inevitabilmente corso a Pietro Taricone, l'indimenticato “O' Guerriero” che proprio grazie alla prima edizione del reality conquistò una straordinaria popolarità.

«Pietro era una persona meravigliosa»

Marina ha ricordato soprattutto l'uomo che si nascondeva dietro il personaggio televisivo. «Era una persona stupenda. Pietro era una persona meravigliosa», ha raccontato, sottolineando come fosse «completamente diverso da quello che appariva». Un rapporto, il loro, sul quale per anni si è fantasticato, ma che La Rosa ha voluto ancora una volta definire con chiarezza: «Pietro veniva a casa mia ogni tanto, ma non c'è mai stato niente tra di noi, a parte una bellissima e stupenda amicizia. Trovava il tempo per passare, aveva cura di me». Marina ha ricordato anche il ruolo che ebbe, suo malgrado, nel rapporto tra Taricone e Cristina Plevani: «Ero scomoda nella relazione tra lui e Cristina».

Quella «luce incredibile» negli occhi

È però nel ritratto più intimo di Pietro che le parole di Marina La Rosa hanno assunto un significato particolare: «Lui aveva una luce incredibile negli occhi, era assetato di vita. Però si accompagnava un'ombra. Era una persona molto complessa, non era superficiale». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una personalità che, secondo Marina, avrebbe avuto ancora molto da raccontare: «Sono sicura che avrebbe fatto un sacco di cose». Taricone, dopo il Grande Fratello, aveva infatti intrapreso la carriera di attore, cercando progressivamente di andare oltre l'etichetta di personaggio da reality. Morì nel giugno 2010 in seguito alle conseguenze di un incidente durante un lancio con il paracadute.

«La gente mi fermava per strada e piangeva»

Nei giorni precedenti alla diretta, parlando nella Casa con Simone Annicchiarico, Marina aveva già raccontato quanto la morte di Taricone avesse colpito non soltanto chi lo conosceva, ma milioni di telespettatori che si erano affezionati a lui: «La gente mi fermava per strada e, anche se non lo aveva conosciuto, piangeva. Quando succede una cosa così improvvisa è proprio assurdo». Poi il pensiero era andato a Sofia, la figlia avuta da Taricone con Kasia Smutniak, che all'epoca della tragedia era ancora una bambina. «Sua figlia Sofia era piccola, adesso è grande, ma io non l'ho mai conosciuta».

Sedici anni dopo la sua scomparsa, il ritorno di Marina La Rosa nella Casa ha così riportato per qualche minuto il Grande Fratello alle sue origini e a uno dei suoi protagonisti più amati, ricordato in studio con un lungo applauso.