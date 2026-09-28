GF Vip: Roncaccia lascia un bigliettino segreto a Piera, ma la regia censura. Cos'è successo nella notte

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a essere una delle dinamiche più seguite nella Casa del Grande Fratello Vip. Quella che inizialmente sembrava soltanto una simpatia sta assumendo contorni sempre più delicati, soprattutto perché fuori dal reality Piera è legata sentimentalmente a Gian Marco Ciaccia.

L'attrazione tra Piera e Roncaccia

L'interesse di Alessandro nei confronti della gieffina è emerso chiaramente nei giorni scorsi. Parlando con alcuni concorrenti, Roncaccia non si era nascosto: «Come genere mi piace più Piera e l'ho detto anche a lei, però è fidanzata e lo rispetto». Anche Piera non è rimasta indifferente e la crescente complicità tra i due ha inevitabilmente coinvolto Gian Marco, che fuori dalla Casa si è mostrato molto provato dalla situazione, pur dicendosi pronto a lasciarla libera qualora dovesse innamorarsi di un altro.

I dubbi di Piera sul rapporto con Gian Marco

Con il trascorrere dei giorni, però, per Piera la questione sembra essere diventata più profonda. La gieffina ha iniziato a interrogarsi sulla relazione che l'attende fuori dalla Casa e nelle ultime ore si è confidata direttamente con Roncaccia. Alessandro l'ha ascoltata e invitata soprattutto a essere sincera con sé stessa. Anche Jonathan Kashanian e Megan Ria hanno raccolto le confidenze di Piera, che appare sempre più combattuta tra il legame con Gian Marco e la sintonia nata con Alessandro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il bigliettino lasciato da Roncaccia

Nelle ultime ore è emerso un particolare destinato ad alimentare ulteriormente il gossip. Secondo una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano, Roncaccia avrebbe lasciato di nascosto un bigliettino a Piera. La concorrente lo avrebbe trovato e ne avrebbe parlato con Jonathan e Megan, ma proprio in quel momento la regia avrebbe cambiato inquadratura.

Sempre secondo quanto riportato sui social, Megan avrebbe commentato positivamente l'iniziativa di Alessandro, definendola «un gesto che vale 10 perché è stato coraggioso». Avrebbe inoltre sottolineato come Roncaccia sia abituato ad avere ragazze che gli «cascano ai piedi», mentre con Piera si troverebbe davanti a una situazione completamente diversa.

Il confronto nella notte e l'indiscrezione su Gian Marco

Un secondo aggiornamento arriva da Amedeo Venza. Secondo una segnalazione pubblicata nelle sue storie Instagram, dopo il ritrovamento del biglietto Piera e Roncaccia sarebbero rimasti a parlare fino a tarda notte. Alessandro le avrebbe fatto capire che il suo interesse non sarebbe circoscritto al reality e che sarebbe disposto ad aspettarla anche fuori dalla Casa.

Ma il particolare più significativo riguarda Gian Marco Ciaccia. Stando alla stessa segnalazione, Piera avrebbe lasciato intendere di voler chiudere la relazione con il fidanzato. Su quest'ultimo punto è necessaria prudenza: al momento non risulta una conferma diretta da parte della gieffina di una decisione definitiva.

Dalla semplice attrazione dei primi giorni, dunque, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembra essere entrato in una nuova fase. E adesso l'interrogativo non riguarda più soltanto ciò che potrebbe accadere tra i due nella Casa, ma soprattutto quello che Piera deciderà di fare con Gian Marco una volta chiariti definitivamente i suoi sentimenti.