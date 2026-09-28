GF Vip, Soleil Sorge reagisce al “flashback” di Alex Belli: la frase che riaccende la “chimica artistica”

Il “flashback” di Alex Belli su Soleil Sorge non è passato inosservato alla diretta interessata. A distanza di poche ore dall’episodio avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip, è arrivata infatti la reazione dell’influencer italo-statunitense.

L’ex gieffina ha ripostato su X il video in cui Alex, osservando Federica Morello, viene improvvisamente riportato con la memoria alla sua esperienza con Soleil. Ad accompagnare il filmato, una frase breve ma decisamente significativa: «Il problema del lasciare il segno, è che poi te lo ritrovi ovunque».

La risposta ironica di Soleil

Una battuta che sembra giocare proprio sul fatto che, a distanza di anni, il ricordo di quella particolare intesa continui a riaffiorare. Nel video Alex aveva infatti riconosciuto in alcuni atteggiamenti e nel look di Federica qualcosa che gli aveva immediatamente ricordato Soleil. Un’associazione spontanea che aveva riportato alla memoria una delle dinamiche più discusse della sesta edizione del reality. Il rapporto tra Belli e Sorge fu caratterizzato da una fortissima complicità, che lo stesso attore definì all’epoca una «intesa artistica», mentre parlando del loro legame nella Casa arrivò ad affermare: «C’è una chimica pazzesca e abbiamo tante cose in comune». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una storia che continua a riaffiorare

Quella che Alex e Soleil ribattezzarono la loro “chimica artistica” diventò uno dei temi centrali di quell’edizione del Grande Fratello Vip, anche per il coinvolgimento di Delia Duran, moglie dell’attore. Tra avvicinamenti, scontri e chiarimenti, il rapporto tra i due continuò a far discutere fino alle ultime settimane del reality. In uno dei confronti più intensi Soleil arrivò a dire ad Alex: «Te l’ho sempre detto che ti amo», salvo poi chiarire successivamente di non essersi mai innamorata di lui.

Ora, a distanza di anni, è bastato un “flashback” di Belli per far tornare quella storia al centro dell’attenzione. E Soleil, invece di ignorare il riferimento, ha scelto di rilanciarlo sui social con una buona dose di ironia.