GF Vip, Simone Annicchiarico non rientra nella Casa: il comunicato e l'appello di Ilary Blasi ai concorrenti

Simone Annicchiarico non tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip. La produzione ha confermato definitivamente la squalifica del concorrente, costretto ad abbandonare il reality dopo l'espressione blasfema pronunciata nei giorni scorsi.

La decisione è stata comunicata da Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 28 settembre, dopo che sia alcuni concorrenti sia numerosi telespettatori avevano chiesto di concedere ad Annicchiarico una seconda possibilità.

La decisione del Grande Fratello

La conduttrice ha riunito i concorrenti per leggere il comunicato ufficiale. La produzione ha spiegato di aver riesaminato il caso, tenendo conto anche delle richieste arrivate dalla Casa e dal pubblico, ma la conclusione non è cambiata: «Il Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il regolamento, ma ci sono delle regole e dei precedenti che non ammettono eccezione e chi pronuncia le frasi che ha pronunciato Simone è squalificato senza appello». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nessuna deroga, dunque, e nessuna possibilità per Annicchiarico di rientrare in gioco, nonostante le numerose manifestazioni di affetto ricevute dopo la sua uscita.

Il richiamo di Ilary Blasi

Dopo aver comunicato la decisione, Ilary Blasi si è rivolta direttamente agli altri concorrenti, ricordando loro la responsabilità derivante dalla permanenza in un programma seguito 24 ore su 24 dalle telecamere.

«Il Grande Fratello vi permette di essere voi stessi», ha sottolineato la conduttrice, aggiungendo che il programma richiede allo stesso tempo «responsabilità, non solo nei confronti degli altri concorrenti, ma soprattutto del pubblico». Un richiamo alla necessità di prestare particolare attenzione anche al linguaggio utilizzato durante la permanenza nella Casa.

La decisione chiude quindi definitivamente il caso: Simone Annicchiarico resta fuori dal Grande Fratello Vip, nonostante la richiesta di una seconda possibilità avanzata dai suoi compagni d'avventura e da una parte del pubblico.