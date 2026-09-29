GF Vip, Piera Meloni in crisi: «Devo capire cosa provo». Cosa succede con Roncaccia e Gianmarco

La vicinanza tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua ad essere uno dei temi più discussi del Grande Fratello Vip.

Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nella Casa e la dura reazione del fidanzato Gianmarco, durante la puntata di lunedì 28 settembre Ilary Blasi ha chiesto direttamente a Piera di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Entrata nel reality da fidanzata, la concorrente ha ammesso di attraversare un momento particolarmente delicato nel rapporto con il compagno, che da casa sta assistendo alle dinamiche che la vedono sempre più vicina a Roncaccia.

Piera: «Ho bisogno di capire cosa provo»

Piera ha voluto separare nettamente i dubbi sulla sua relazione dal rapporto nato nella Casa con Alessandro. «Ora ho bisogno di capire cosa provo, ma non per Alessandro. Lui è un bel ragazzo, ma non provo nulla per lui», ha spiegato. La concorrente ha ammesso di sentirsi in colpa pensando a quello che potrebbe stare vivendo Gianmarco fuori dalla Casa e del fidanzato ha parlato con parole importanti: «Mi dà un senso di tranquillità che non ho mai provato, lui è un ragazzo d'oro». Allo stesso tempo, ha riconosciuto di aver vissuto paure e incertezze già prima dell'ingresso al GF Vip, lasciando intendere che la crisi non sarebbe nata con la conoscenza di Roncaccia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Alessandro non c'entra». Ma Gianmarco non ci sta

Ilary Blasi ha provato a capire quanto la presenza di Alessandro abbia inciso sui dubbi della concorrente, ma Piera ha ribadito la propria versione: «Al centro ci sono i dubbi che ho per me stessa, non c'entra niente Alessandro. Ci conosciamo da dieci giorni». Poco dopo Roncaccia l'ha raggiunta e ha cercato di rassicurarla: «Questi sensi di colpa che hai è perché sei una brava ragazza». Anche Alessandro ha escluso l'esistenza di sentimenti tra loro.

Una versione che inevitabilmente si intreccia con la reazione di Gianmarco, che nelle ore precedenti aveva manifestato pubblicamente tutta la propria amarezza per quanto stava accadendo nella Casa. Il fidanzato di Piera aveva ricordato come, prima dell'ingresso nel reality, la loro relazione sembrasse proiettata verso ben altri scenari, arrivando a sottolineare che lei gli aveva parlato addirittura di matrimonio. Poi il duro giudizio sulla vicinanza tra Piera e Alessandro, definiti «due bambini». Parole che raccontano quanto diversamente Gianmarco stia vivendo dall'esterno una situazione che Piera, invece, continua a presentare come una crisi personale indipendente da Roncaccia.

Il bigliettino segreto e le parole delle opinioniste

A riaccendere i dubbi è stata proprio Ilary Blasi, che ha ricordato il bigliettino lasciato da Alessandro nella trousse dei trucchi di Piera, episodio che aveva già fatto discutere. Sulla vicenda sono intervenute anche le opinioniste: Selvaggia Lucarelli ha invitato Piera a vivere ciò che sta accadendo con meno sensi di colpa, sottolineando però che al fidanzato deve soprattutto chiarezza. Più tagliente Cesara Buonamici: «Una donna innamorata non la smuove neppure un trattore».