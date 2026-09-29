Gf Vip, quinta puntata: Michelle eliminata, verdetto definitivo per Simone. Scontri e nomination

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5, ha regalato una serata particolarmente movimentata. Tra la prima eliminazione dell'edizione, confronti accesi, momenti emozionanti e nuove nomination, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha fatto il punto sulle principali dinamiche nate nella Casa.

Simone Annicchiarico non torna nella Casa

Uno dei momenti più attesi ha riguardato Simone Annicchiarico, squalificato dopo la frase pronunciata nei giorni scorsi. Nonostante il pentimento e le scuse dell'ex concorrente, il Grande Fratello ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. Ilary Blasi ha letto il comunicato ufficiale della produzione spiegando che il regolamento e i precedenti non consentono deroghe: la squalifica è quindi definitiva e Simone non potrà rientrare nella Casa.

Michelle Masullo è la prima eliminata

La serata ha poi emesso il primo vero verdetto del televoto. A rischiare l'eliminazione erano Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo. I primi a salvarsi sono stati Carmen e Federica, seguiti da Roncaccia e Varsi. A giocarsi la permanenza sono rimasti quindi Danto e Michelle. Il pubblico ha deciso: Michelle Masullo è la prima eliminata del Grande Fratello Vip. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Carmen Di Pietro e Danto, tra attrazione e scontri

Spazio poi al complicato rapporto tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto. Carmen ha ammesso che nei confronti del ballerino c'era stato un certo interesse e di aver apprezzato inizialmente le sue attenzioni. La situazione è però cambiata dopo alcune battute di Danto, che la showgirl ha interpretato come una mancanza di rispetto. Nella Casa qualcuno ha messo in dubbio la sincerità del rapporto, ipotizzando che dietro alcune dinamiche possa esserci anche una componente strategica. Particolarmente critica Selvaggia Lucarelli, che ha contestato a Danto la ricerca di visibilità. Il concorrente, dal canto suo, ha puntato il dito contro Alex Belli, accusandolo di costruire situazioni destinate a diventare materiale per le clip del programma.

Marina La Rosa e Alex Belli ai ferri corti

Altro confronto molto acceso quello tra Marina La Rosa e Alex Belli, chiamati da Ilary Blasi nella Mystery per chiarire un rapporto diventato sempre più difficile. Marina ha contestato alcuni atteggiamenti dell'attore, mentre Alex l'ha accusata di essere una grande stratega e di non essersi ancora mostrata completamente: «Tu non hai la doppia faccia, sei la miglior giocatrice di tutti». Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sulla loro rivalità paragonandola a una sorta di fiction, mentre Cesara Buonamici ha parlato di uno «scontro tra giganti».

Piera Meloni e i dubbi sulla sua relazione

Momento più intimo per Piera Meloni, alle prese con una fase di profonda riflessione sulla propria storia d'amore. La permanenza nella Casa l'ha portata a interrogarsi sui sentimenti nei confronti del fidanzato che la aspetta fuori. Piera riconosce di avere accanto una persona capace di darle serenità e sicurezza, ma si domanda se nella relazione non manchi quel «brivido» capace di farla sentire viva. A raccogliere le sue confidenze è stato soprattutto Alessandro Roncaccia, che l'ha invitata a essere sincera con sé stessa. Piera ha però precisato che la sua confusione non significa necessariamente provare qualcosa per Roncaccia: il problema riguarda soprattutto le domande che si sta ponendo sulla relazione fuori dalla Casa.

Andreas Müller, le lacrime e l'abbraccio con la mamma

Tra i momenti più emozionanti della serata quello dedicato ad Andreas Müller, che ha ripercorso la propria storia e soprattutto il rapporto con il fratello Daniel, raccontando come proprio grazie a lui sia nata la sua passione per la danza. Andreas ha ricevuto un videomessaggio della madre e del fratello, prima dell'ingresso a sorpresa della mamma nella Nuvola. Un incontro che ha commosso profondamente il concorrente. Il ballerino ha ricordato anche le difficoltà vissute dal fratello, nato con la meningite, e il percorso personale che lo ha portato negli anni a fare pace con alcuni sensi di colpa legati alla sua adolescenza.

Valeria Marini e Moreno Morello salvano il budget

Spazio anche a un momento più leggero con Valeria Marini e Moreno Morello, che si sono cimentati in una speciale performance sulle note di Money, Money, Money. In palio c'era il budget settimanale per la spesa. A giudicare l'esibizione è stato il pubblico attraverso i social: il verdetto è stato positivo e i due hanno così permesso ai concorrenti di conservare l'intero budget.

Le nuove nomination

La puntata si è conclusa con le nomination. Al termine delle votazioni sono finiti al televoto Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Questa volta il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito: il meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. La quinta puntata si chiude così con nuovi equilibri nella Casa e con gli scontri tra alcuni dei protagonisti destinati a proseguire nei prossimi giorni.