Grande Fratello Vip, gli ascolti della quinta puntata: come è andata la sfida con la Nazionale

È andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli (clicca QUI per il resoconto).

Nel corso della diretta è arrivata la prima eliminazione dell’edizione, con Michelle Masullo costretta ad abbandonare definitivamente la Casa. Spazio anche all’acceso confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, i cui caratteri sembrano sempre più inconciliabili. Momento decisamente più emozionante per Andreas Muller, che ha ricevuto una sorpresa dalla mamma e dal fratello Daniel, mentre Piera Meloni è scoppiata in lacrime parlando del fidanzato Gian Marco, durante il confronto sul rapporto instaurato nella Casa con Alessandro Roncaccia.

Gli ascolti delle cinque puntate

Sul fronte Auditel, la quinta puntata del Grande Fratello Vip 9 è stata seguita da 1.826.000 spettatori, facendo registrare il 16,6% di share. Il debutto aveva raccolto 1.879.000 spettatori con il 16,9%, mentre la seconda puntata era scesa a 1.532.000 spettatori e al 15,8%. La terza aveva fatto segnare il risultato migliore con 1.906.000 spettatori e il 18,3% di share, mentre la quarta aveva ottenuto 1.783.000 spettatori con il 17%. Rispetto alla precedente puntata, dunque, il reality guadagna circa 43mila spettatori ma perde 0,4 punti di share. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Turchia-Italia domina la prima serata

A dominare nettamente la serata è stata Rai 1 con Turchia-Italia di Nations League, che ha conquistato 7.380.000 spettatori e il 36,4% di share. Su Rai 2 La ragazza del mare ha raccolto 942.000 spettatori (5,6%), mentre su Italia 1 Jack Reacher – La prova decisiva ne ha ottenuti 924.000 (5,7%). Su Rai 3 Lo Stato delle Cose ha registrato 1.093.000 spettatori (8%), mentre Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato 652.000 spettatori (5,4%). Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 622.000 spettatori (3,3%), su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo 296.000 spettatori (1,9%) e sul Nove Little Big Italy 388.000 spettatori (3,1%).

Per il Grande Fratello Vip si tratta dunque di un risultato sostanzialmente stabile in termini di pubblico rispetto alla quarta puntata, ottenuto in una serata caratterizzata dalla fortissima concorrenza della Nazionale italiana.