GF Vip, Carlotta Cocina vuota il sacco su Varsi: «Mi chiese un figlio e mi diede un anello». E ora punta Roncaccia

Non accenna a spegnersi lo scontro a distanza tra Carlotta Cocina e Alessandro Varsi. Dopo la dura reazione social delle scorse ore, l'ex protagonista di Too Hot To Handle Italia è tornata a parlare dell'ex fidanzato, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, raccontando nuovi retroscena sulla loro relazione.

A far infuriare Carlotta è stato soprattutto il racconto fatto da Alessandro al reality, dove avrebbe lasciato intendere di non essere mai stato realmente innamorato di lei. Una versione che Cocina contesta apertamente. Chi ha seguito la prima edizione di Too Hot To Handle Italia conosce la loro storia: i due sono stati insieme per circa un anno, dall'estate del 2024, quando venne registrato il reality, fino all'estate del 2025, periodo in cui il programma arrivò su Netflix. Dopo la rottura, Carlotta aveva anche raccontato sui social che Alessandro non era mai piaciuto particolarmente alla sua famiglia e ai suoi amici.

Carlotta: «Parla di me 6-7 volte in tre giorni»

Nelle ultime ore Cocina è tornata sulla vicenda con una storia pubblicata su Instagram, spiegando di continuare a ricevere video e messaggi relativi alle dichiarazioni dell'ex nella Casa: «Anche oggi mi sveglio con video e messaggi che mi mandate in dm del mio ex che parla di me (e non bene) nella casa del GF in diretta nazionale! Siamo a quota 6/7 volte in 3 giorni». Carlotta sostiene che Varsi racconti «una marea di stron**te» e sottolinea di non avere, a differenza di lui, la possibilità di fornire la propria versione davanti alle telecamere: «Non ho la possibilità di rispondere e dare la mia versione dei fatti perché non sono lì». Poi la stoccata sulla ricerca di visibilità: «Siete così sicuri che sia io quella che cerca audience? Perché a me sembra invece che sia proprio il contrario, anzi a questo punto è palese!». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Mi ha chiesto un figlio e mi ha dato un anello»

Carlotta ha poi partecipato a una room su X, durante la quale ha raccontato alcuni particolari della relazione finora rimasti privati. «Mi ha chiesto un figlio, mi ha dato un anello. Se ora ha detto quelle cose l'ha fatto apposta perché voleva farmi arrabbiare. Lui l'ha fatto palesemente apposta per farmi arrabbiare», ha affermato. E ha aggiunto un altro retroscena: «Fino a un anno fa stava sotto casa mia a chiedermi di stare insieme alle tre di mattina, a dirmi che mi amava!». Una ricostruzione, dunque, decisamente diversa da quella che, secondo Carlotta, Varsi starebbe fornendo nella Casa.

Carlotta vuole il confronto con Varsi

Cocina sostiene inoltre che, dopo la fine della loro relazione, Alessandro non avrebbe avuto altre fidanzate, ma soltanto flirt e frequentazioni poco importanti. E soprattutto non nasconde la volontà di avere un faccia a faccia con lui al Grande Fratello Vip: «Se il Grande Fratello ci farà incontrare gli lancio l'anello in faccia». Prima ancora del confronto, però, pretende delle spiegazioni: «In primis voglio delle scuse e poi voglio capire se ha mentito a Too Hot To Handle o se sta mentendo ora. Lui è un furbetto, ma facesse pace con le sue idee!».

E spunta Alessandro Roncaccia

Carlotta non esclude neppure un suo possibile ingresso nella Casa. Ha ribadito di essere single e ha già individuato un concorrente che sembra rispecchiare perfettamente i suoi gusti: Alessandro Roncaccia. «Lo conosco, è il mio tipo ideale, il mio prototipo. Lui è alto, moro, con i ricci. Non voglio Alessandro Varsi, ma Alessandro Roncaccia!». Cocina ha parlato anche di Giacomo Gallani, che conosce perché, come lei, vive a Dubai: «È molto bello».

Quello che era iniziato come uno sfogo social dopo le parole di Varsi potrebbe quindi trasformarsi in una nuova dinamica del Grande Fratello Vip. Carlotta vuole un confronto con Alessandro e non chiude la porta a un possibile ingresso nella Casa. E tra l'anello che sostiene di aver ricevuto, la richiesta di avere un figlio e le vecchie dichiarazioni d'amore, gli argomenti per un eventuale faccia a faccia non mancherebbero.