Gf Vip, Megan Ria rompe il silenzio nella notte sull'unfollow di Elodie: «Non è gelosia»

Il Grande Fratello Vip 9 ha appena aperto le porte della Casa, ma tra i concorrenti sono già emersi i primi argomenti destinati a far discutere. Al centro dell'attenzione è finita Megan Ria, ex ballerina di Amici e componente del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie nei suoi tour.

Durante la prima puntata, Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality insieme a Cesara Buonamici, ha affrontato con Megan una questione che nelle ultime settimane aveva alimentato diverse indiscrezioni sui social: Elodie avrebbe smesso di seguire la ballerina.

Le indiscrezioni sull’unfollow di Elodie

A rendere la vicenda particolarmente curiosa agli occhi dei fan è il rapporto che lega Megan all'ambiente professionale e personale della cantante. Oltre ad aver lavorato con Elodie, infatti, la concorrente del Gf Vip è molto amica di Franceska, compagna della cantante. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Da qui sono nate sui social diverse supposizioni, compresa quella secondo cui dietro l'unfollow potesse esserci una presunta gelosia legata all'amicizia tra Megan e Franceska.

Un'interpretazione che la diretta interessata ha però respinto, evitando di alimentare ulteriormente le indiscrezioni e definendo questo tipo di ricostruzioni come «gossip beceri».

Megan Ria torna sull'argomento dopo la puntata

La questione non si è però chiusa durante la diretta. Nel post puntata, Marina La Rosa ha chiesto nuovamente a Megan di raccontare cosa fosse accaduto.

La ballerina ha spiegato che tra lei e Franceska ci sarebbe sempre stata soltanto una bella amicizia, escludendo che la decisione di Elodie di non seguirla più possa essere ricondotta alla gelosia.

Megan, tuttavia, ha ammesso di non conoscere con precisione le ragioni dell'unfollow.

«Franceska è molto innamorata di Elodie»

Nel corso della conversazione, la concorrente ha anche preso le difese dell'amica, sottolineando quanto Franceska sia innamorata di Elodie. Secondo quanto raccontato da Megan, proprio per il legame sentimentale con la cantante Franceska avrebbe preferito non prendere posizione nella vicenda.

Marina La Rosa le ha quindi domandato perché non avesse cercato direttamente un chiarimento con l'amica dopo quanto accaduto. La risposta ha aggiunto un ulteriore elemento alla storia: Megan ha raccontato che, dal momento in cui Elodie ha smesso di seguirla sui social, lei e Franceska non si sarebbero più viste.

Una spiegazione definitiva sull'origine dell'unfollow, dunque, almeno per il momento non c'è. Megan Ria ha però escluso pubblicamente l'ipotesi della gelosia, cercando di mettere un freno alle interpretazioni nate sui social.