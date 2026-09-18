GF Vip, Megan Ria entra nella Casa e scoppia subito il caso Elodie: tensione con Selvaggia Lucarelli

Megan Ria è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e per lei il battesimo televisivo è stato tutt'altro che tranquillo. Dopo essersi presentata al pubblico con una performance sulle note di un medley di brani di Beyoncé e Gente de Zona, la ballerina si è trovata immediatamente a fare i conti con uno dei gossip che l'ha accompagnata negli ultimi mesi.

A sollevare la questione è stata Selvaggia Lucarelli, chiamata da Ilary Blasi ad affrontare con la nuova concorrente il tema dei rapporti con Elodie e Franceska Nuredini.

L'unfollow di Elodie e le indiscrezioni dell'estate

Tutto nasce da quanto accaduto durante l'estate, quando Elodie aveva smesso di seguire Megan Ria su Instagram, nonostante le due avessero lavorato insieme per anni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un gesto che aveva alimentato diverse supposizioni sui social. Tra queste anche quella di possibili tensioni legate a Franceska Nuredini, ballerina alla quale Megan era stata accostata da alcune indiscrezioni. Nessuna delle dirette interessate, tuttavia, aveva fornito conferme alle ricostruzioni circolate.

Il tema è inevitabilmente arrivato anche nella Casa.

Megan Ria: «Con Franceska solo una bellissima amicizia»

Interpellata da Selvaggia Lucarelli, Megan ha subito escluso che tra lei e Franceska ci sia mai stata una relazione, parlando invece di una «bellissima amicizia».

Più netta la posizione sulla vicenda Elodie. La ballerina ha spiegato di non aver compreso fino in fondo le ragioni di quanto accaduto e ha manifestato chiaramente la volontà di non trasformare il suo ingresso nel reality in una discussione esclusivamente dedicata al gossip.

«Sono qua per parlare di me, non di questi gossip beceri», ha affermato.

Una risposta che ha provocato l'immediata replica di Lucarelli, che con tono ironico le ha chiesto se fosse entrata nella Casa per parlare di «fisica nucleare».

Megan non si è tirata indietro: «Sono qua per farmi conoscere per come sono. Non penso che ci siano solo i gossip».

Il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

Il confronto è diventato rapidamente più teso. Lucarelli ha sottolineato che Megan avrebbe potuto semplicemente dichiarare di non voler affrontare l'argomento, mentre la ballerina ha ribadito che si trattava di questioni delle quali non intendeva parlare all'interno della Casa.

Un primo faccia a faccia che ha mostrato immediatamente il carattere della nuova concorrente e, allo stesso tempo, ha fatto capire che la vicenda legata a Elodie potrebbe tornare al centro delle dinamiche del programma.

Megan torna sull'accaduto dopo la puntata

Terminata la diretta, Megan ha parlato dell'episodio con Jonathan Kashanian, spiegando di non voler alimentare indiscrezioni o insinuazioni.

La ballerina ha ammesso che trovarsi davanti a quelle domande subito dopo essere entrata nella Casa non è stato semplice, anche se ha riconosciuto un aspetto positivo: aver affrontato immediatamente la questione le ha consentito almeno di togliersi il problema.

Il capitolo, però, potrebbe non essere definitivamente chiuso. Il rapporto incrinato con Elodie e le indiscrezioni su Franceska Nuredini restano infatti temi destinati a suscitare curiosità anche nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.