GF Vip, Ilary Blasi e Lucarelli pungono Noemi Bocchi: la frecciata in diretta non passa inosservata

È iniziata ieri sera la nona edizione del Grande Fratello Vip, che ha segnato il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

E proprio durante la prima puntata non è mancato un momento destinato a far discutere. Protagoniste Ilary e Selvaggia, con una battuta che sui social è stata immediatamente interpretata come una frecciata indirizzata a Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Ilary Blasi scherza sulla sua nuova vita

Il siparietto è nato mentre la conduttrice, reduce dalle nozze con Bastian Müller, scherzava sui numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato la sua vita sentimentale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha tirato fuori una curiosa ricostruzione temporale:

«Ho fatto due conti: ci siamo viste per la prima volta qua dentro il 16 marzo, oggi è il 16 febbraio, quindi sono sei mesi di noi!»

Una frase volutamente paradossale, accolta con un sorriso da Ilary Blasi, ma il cui significato è apparso subito più chiaro a molti telespettatori.

La frecciata sull'anniversario di Totti e Noemi

Il riferimento sarebbe infatti al recente anniversario celebrato sui social da Noemi Bocchi e Francesco Totti.

La coppia ha festeggiato pubblicamente la propria relazione con la frase “Cinque anni di noi”, un'indicazione temporale che ha inevitabilmente scatenato commenti e calcoli sui social.

Tornando indietro di cinque anni dal settembre 2026, infatti, si arriva al settembre 2021, periodo nel quale Francesco Totti e Ilary Blasi risultavano ancora sposati e la loro separazione non era stata annunciata pubblicamente.

Una ricostruzione che ha attirato ancora più attenzione perché, in precedenti dichiarazioni pubbliche, Totti aveva collocato in un momento successivo l'inizio della relazione sentimentale con Noemi, raccontando che il loro rapporto sarebbe diventato qualcosa di più dopo il Capodanno del 2022.

Il sorriso di Ilary e i commenti sui social

Da qui la battuta di Selvaggia Lucarelli, costruita proprio sull'idea di fare i conti con le date in maniera decisamente creativa.

Ilary Blasi ha reagito sorridendo, senza aggiungere ulteriori commenti, ma tanto è bastato perché il siparietto diventasse uno dei momenti più commentati della serata.

Sui social molti utenti hanno infatti collegato immediatamente le parole della Lucarelli al discusso “Cinque anni di noi” di Francesco Totti e Noemi Bocchi, riaccendendo inevitabilmente l'attenzione sulla cronologia della loro storia d'amore.