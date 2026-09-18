Grande Fratello Vip, gli ascolti della prima puntata: il verdetto dell'Auditel

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) conquista la prima serata di giovedì 17 settembre 2026 sul fronte dello share. Il reality di Canale 5 ha raccolto 1.879.000 spettatori, facendo registrare il 16,9% di share, il dato percentuale più alto della serata.

In termini di spettatori, invece, il primato spetta a Napoli-New York. Il film trasmesso da Rai 1 ha interessato 2.111.000 spettatori, pari al 13,9% di share.

Grande Fratello Vip davanti nello share

La lunga durata della trasmissione di Canale 5 contribuisce al risultato percentuale del Grande Fratello Vip, che pur fermandosi sotto la soglia dei due milioni di spettatori riesce a raggiungere il 16,9%, staccando la concorrenza sul fronte dello share.

Una serata caratterizzata anche dall'ottimo risultato dello sport. Su Rai 2, la sfida Italia-Slovenia degli Europei di Pallavolo Maschile ha appassionato 1.861.000 spettatori, ottenendo l'11% di share e avvicinandosi, in valori assoluti, al pubblico del reality di Canale 5.

Dritto e Rovescio davanti a Piazzapulita

Su Italia 1, The Foreigner ha raccolto 786.000 spettatori con il 4,8%, mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 661.000 spettatori e il 5,6% di share.

Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 611.000 spettatori, pari al 5,1%, mentre su Rai 3 Le Cose che Non Sai si è fermato a 348.000 spettatori con il 2,2%.

Su Tv8, infine, la partita di Europa League Besiktas-Olympique Marsiglia ha ottenuto 320.000 spettatori e l'1,8% di share. Sul Nove Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all'Ora ha radunato 363.000 spettatori, raggiungendo il 2,3%.